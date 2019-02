Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8af1f8a-0c74-49e4-9c4c-2b487a916323","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Husqvarna megadja a magyarázatot arra, hogy egy fűnyíró esetében miért van szükség mind a négy kerék meghajtására.","shortLead":"A Husqvarna megadja a magyarázatot arra, hogy egy fűnyíró esetében miért van szükség mind a négy kerék meghajtására.","id":"20190226_video_osszkerekhajtasu_hangvezerleses_robotfunyiroval_talalkoztunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8af1f8a-0c74-49e4-9c4c-2b487a916323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccfbda1-8e09-497e-aa6a-03c70e7380d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_video_osszkerekhajtasu_hangvezerleses_robotfunyiroval_talalkoztunk","timestamp":"2019. február. 26. 08:51","title":"Videó: Összkerékhajtású, hangvezérléses robotfűnyíróval találkoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Italozó életmódjukkal összefüggésben.","shortLead":"Italozó életmódjukkal összefüggésben.","id":"20190226_Haromszor_szurta_elettarsaba_a_konyhakest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8876beb0-c31c-45b3-a15a-8f86fc2f7b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Haromszor_szurta_elettarsaba_a_konyhakest","timestamp":"2019. február. 26. 08:41","title":"Háromszor szúrta élettársába a konyhakést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit két órán belül elfogták. ","shortLead":"A férfit két órán belül elfogták. ","id":"20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca05d632-bc66-49da-8e1b-500969e4f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 25. 17:56","title":"Elfogták a kajárpéci gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai berendezkedéseihez. Egy rezsim ma is lehet radikális, lehet populista, léteznek fasiszta mozgalmak is, de ezek mind saját, új stílusjegyekkel bírnak. Erről beszélt a világ egyik legelismertebb fasizmuskutatója és ez áll a hvg.hu heti belpolitikai elemzésének központjában is.","shortLead":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai...","id":"20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41a193-74b4-4cee-8c57-3427ff3a09d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","timestamp":"2019. február. 24. 17:30","title":"Szenvedélyesen védik, ami az övék – de ez nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","shortLead":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","id":"20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba88307-31e0-46cb-a7f6-6a8181a0a4da","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","timestamp":"2019. február. 26. 09:51","title":"Illegális kifőzdét zárt be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]