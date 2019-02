Az elítélt szerint a társadalom elleni bűn, ha „leamortizálják” a rabokat, akik a büntetésük letöltése után a civil életbe térnek vissza, ezért vétek a televízió birtokban tartásának a korlátozása is. A fogvatartottak jogaiért indított polgári perben a Szegedi Fegyház és Börtön a másik fél, március végén tartják az első érdemi tárgyalást az ügyben.

Korábban a zárkában tarthatták a televízióikat a fogvatartottak, a pert indító rab készülékét tavaly nyáron elvitték a helyiségből, ahol többen is töltik a büntetésüket. A zárkában addig lényegében megengedte a szabályzat, hogy több tévét is működtessenek, így fülhallgatóval használva a készülékeket, nem zavarták egymást, mindenki azt a csatornát választotta, amelyikhez éppen kedve volt, nem kellett többeknek egyeztetniük a műsor kiválasztásáról. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának honlapján jelenleg elérhető szabályzat szerint minden cellában csak egy készülék lehet, ezért fordult a fogvatartott jogorvoslatért a bírósághoz. A szigorú szabályokat tavaly július elsején vezették be a börtönökben, persze ezeknek a szabályoknak nem a tévékészülékek tartására vonatkozó pontjai a legfajsúlyosabbak.

A magyarnarancs.hu írt cikket tavaly arról, hogy az új rend szerint a kapcsolattartás is jóval nehézkesebbé vált a rabok és hozzátartozóik között azzal, hogy csak plexiüvegen keresztül beszélgethetnek a látogatások idején, de megszigorították a csomagküldést is, és horribilis percdíjakon tudnak telefonálni az elítéltek.

A zárkában tartható tárgyakat külön mellékletben sorolják fel, például kettő darab könyv lehet egy cellában a tankönyveken felül, de ez utóbbiakból sem lehet több húsznál. Családi fényképekből maguknál tarthatnak a rabok harmincat, levélpapírjuk akár száz is lehet. Így nem csoda, ha a börtön személyzetnél kiverte a biztosítékot Czeglédy Csaba negyvenhét, zárkában tartott könyve, mivel ez simán a duplája a megengedettnek, ha feltételezzük, hogy az éppen előzetesét töltő politikusnál tankönyvek is voltak.

A börtönszabályok tavaly nyári szigorítása előtt fél évvel a BVOP szerződést bontott a civil szervezetekkel is, amelyek a rabok reintegrációjában közreműködtek. A büntetés-végrehajtásban már csak egyetlen korábban kitűzött reintegrációt szolgáló tervet nem adtak fel, ez a teljes foglalkoztatás.

Egyébként úgy tudjuk, hogy több fogvatartott is pert fontolgat, de egyelőre megvárják, hogy a március végi per elindítója sikerrel jár-e.