[{"available":true,"c_guid":"fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi járatról helyközire. Kilenc év alatt ez már a sokadik próbálkozás, de minden terv elbukott. Most itt az újabb.","shortLead":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi...","id":"20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946d5c6a-657c-4f73-836b-60766a491396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","timestamp":"2019. március. 06. 20:30","title":"Győzhet-e valaha nálunk is a józan ész? Ismét nekifutnak a MÁV-Volán menetrendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","shortLead":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","id":"20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205157a-cc36-4cab-a228-9c53063d8fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","timestamp":"2019. március. 05. 07:54","title":"Magyarosan csengő név is elég lehet az állampolgársághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről a jelek szerint nem hajlandóak tudomást venni: minden korábbinál több külföldi vendég érkezett tavaly az országba.","shortLead":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről...","id":"20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261fb796-1d1f-4ad4-a741-8eb4977321b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","timestamp":"2019. március. 05. 18:58","title":"A turisták nem félnek Németországba menni – minden rekord megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb szuperhősfilmnek az is, ahogy párba áll Samuel L. Jacksonnal, és ők ketten marháskodva előhívják a nyolcvanas-kilencvenes évek hollywoodi haverfilmjeinek hangulatát. De a Marvel Kapitány így is csak arra jó, hogy a rajongók kihúzhassák vele a Bosszúállók: Végjátékig. Kritika.","shortLead":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb...","id":"20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2b7b62-1b7c-49ba-881a-46403839282a","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Egy nő, aki legalább olyan menő vadászpilótának, mint Marvel Kapitánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","id":"20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba83bd-7c32-4993-ae59-03ed82740548","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","timestamp":"2019. március. 06. 05:09","title":"Idegenben alázta az Ajax a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és hogy miért, azt a kínai cég első embere meg is magyarázza.","shortLead":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és...","id":"20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d22eb-150c-4a97-8859-13f14b03f906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 06. 12:03","title":"Kemény szavakkal alázta a Huawei-vezér a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","id":"20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cc3e1-e8ae-4490-ba30-55826ae30fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","timestamp":"2019. március. 05. 18:53","title":"Orbán Viktor üdvözölte Macron kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","id":"20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d894e9-86d3-4ce7-923b-99cc4c68cc29","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","timestamp":"2019. március. 06. 11:39","title":"Schöpflin György szerint Macron kezdeményezése egy kedves fantázia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]