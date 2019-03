Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett emberkereskedőkről és újságírókról, akik segítik vagy kapcsolatba lépnek az illegális migránsokkal. Ebbe gyakran a mexikói határőrök és a mexikói hírszerzés munkatársai is besegítenek – jelentette szerda esti riportjában az NBC televízió. \r

","shortLead":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett...","id":"20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc600f1-8c9a-44ba-b796-88fd0dd9d64c","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","timestamp":"2019. március. 07. 06:28","title":"Listázzák az illegális bevándorlókat segítőket az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","id":"20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b2846-55c3-4960-9c5d-47c11ea27488","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","timestamp":"2019. március. 05. 11:59","title":"Tüntetésről tudósítottak, büntetést kaptak a Mérce újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje, Manfred Weber a Bild című német lapnak nyilatkozott a Fidesz EPP-tagsága megőrzésének feltételeiről. Kemény feltételeket szabott.","shortLead":"Az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje, Manfred Weber a Bild című német lapnak...","id":"20190305_A_Fidesz_nepparti_kizarasa_marcius_vegeig_kapott_haladekot_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0a1b99-3a5f-4c52-a319-e7abd015365d","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_Fidesz_nepparti_kizarasa_marcius_vegeig_kapott_haladekot_Orbannak","timestamp":"2019. március. 05. 17:11","title":"A Fidesz néppárti kizárása: március végéig kapott haladékot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut a Pénzügyminisztérium versenyképességi javaslatcsomagja. A dokumentum „hatékony, szolgáltató államot” ígér – átnéztük, hogyan valósítanák meg ezt.","shortLead":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut...","id":"20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436016c0-d941-49ea-8c68-e830e2126a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 05. 12:05","title":"A kirúgott állami dolgozók fizetéséből emelné a többiek bérét a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország: a nemzetközi nőnap alkalmából budapesti székházán a nőnemet szimbolizáló piktogramra cserélte vállalati logóját. A vállalat egy új célt is kitűzött: 2025-re a legjobb munkahellyé szeretne válni a nők számára.","shortLead":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország...","id":"20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c8e86c-690b-4515-9610-8d351b40b407","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"Egy hétre lecserélte logóját a Vodafone a budapesti székházon, és tovább is mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi az államnál landolt. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására, vagy állatmenhelyeknek tettek felajánlást, idén május 20-ig lehet erről rendelkezni.","shortLead":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi...","id":"20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1baa0a6-4f6c-4057-8d26-f5bf3a5bbb5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. március. 05. 10:18","title":"Sokan elfeledkezhetnek az 1 százalék felajánlásáról, ha a NAV tölti ki az adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselőjük negyed évszázada még csodálta a liberális Orbánt, de pont olyan vezetővé vált, mint amilyeneket akkoriban kritizált.","shortLead":"Képviselőjük negyed évszázada még csodálta a liberális Orbánt, de pont olyan vezetővé vált, mint amilyeneket akkoriban...","id":"20190305_A_roman_Nemzeti_Liberalis_Part_szerint_is_mennie_kell_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916ea6ae-3db0-43ec-a801-0e50380772b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_roman_Nemzeti_Liberalis_Part_szerint_is_mennie_kell_a_Fidesznek","timestamp":"2019. március. 05. 16:50","title":"A román Nemzeti Liberális Párt szerint is mennie kell a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]