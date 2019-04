Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet úgy, hogy közben neki is bőven van takargatnivalója a parkolási ügyben. Sok csavar van a történetben, a cikkben felbukkan egy érdekes szereplő is.","shortLead":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely...","id":"20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1fdfb-e796-4159-b0e1-fc4e21cb744d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","timestamp":"2019. április. 04. 06:30","title":"A Fidesz magát is meglőheti, ha elméri a Karácsony Gergely elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","shortLead":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","id":"20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce993b3a-682b-406b-a9ae-0ee0c104d4a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","timestamp":"2019. április. 04. 11:58","title":"A külföldön eladott magyar borok negyedét a Lidl adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","shortLead":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","id":"20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a43af7-c202-4dbb-8f8b-a4ef6f10c9f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","timestamp":"2019. április. 04. 11:14","title":"Tíz éve adósodtak el utoljára úgy a magyarok, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdd278d-b8e5-4d79-be54-c2dcd4adc2ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tizenkét évvel és négy hónappal azután, hogy Michael Schumacher utoljára vezetett Formula-1-es Ferrari versenyautót, fia, Mick Schumacher kipróbálhatta az olasz márka gépét a sorozat hivatalos bahreini tesztjén.","shortLead":"Tizenkét évvel és négy hónappal azután, hogy Michael Schumacher utoljára vezetett Formula-1-es Ferrari versenyautót...","id":"20190402_mick_michael_schumacher_scuderia_ferrari_teszt_f1_bahrein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfdd278d-b8e5-4d79-be54-c2dcd4adc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1758dd-59ca-4b51-b621-754f2ef1b265","keywords":null,"link":"/sport/20190402_mick_michael_schumacher_scuderia_ferrari_teszt_f1_bahrein","timestamp":"2019. április. 02. 14:17","title":"Újra Schumacher suhant egy F1-es Ferrarival – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett a pilótaszerződéseinek köszönhetően, többet, mint a sokáig a fizetési rangsorban is uralkodó Michael Schumacher.","shortLead":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett...","id":"20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a8d67-966e-4fd6-b223-c3ce14690901","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","timestamp":"2019. április. 03. 18:24","title":"140 milliárd forintot versenyzett össze magának eddig Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165bc8a6-517b-4272-98b6-5b9f2f7eb35f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három gumiszalagos, kétéltű mocsárjárót állítottak most hadrendbe.","shortLead":"Három gumiszalagos, kétéltű mocsárjárót állítottak most hadrendbe.","id":"20190402_katasztrofavedelem_autos_video_mocsarjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165bc8a6-517b-4272-98b6-5b9f2f7eb35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be7ce4b-125a-418c-b843-b71ccc7d1cbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_katasztrofavedelem_autos_video_mocsarjaro","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Nézze meg, milyen mocsárjárókat kapott a katasztrófavédelem – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","shortLead":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","id":"20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91b5fb-9f7d-41bd-b517-d9285d832568","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","timestamp":"2019. április. 02. 18:33","title":"Árulkodó kép került elő: tényleg ilyen lesz a Lenovo hajlítható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi Pszinapszison.\r

","shortLead":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi...","id":"20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1699dba-ec4c-413a-8980-07ff44941006","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","timestamp":"2019. április. 03. 08:10","title":"A zajos anyaméhtől a dezinformációs zajig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]