[{"available":true,"c_guid":"18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","id":"20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeea97b-df59-4474-9c36-22edddb5ccfd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","timestamp":"2019. április. 05. 13:04","title":"Magyar sztártervező házát vette meg a milliárdos Dreamworks-alapító – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön volt a világpremierje Münchenben. ","shortLead":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön...","id":"20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efd74c2-25a7-411a-887a-3aea74cb71de","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","timestamp":"2019. április. 05. 10:26","title":"Orbán Ráhel cirkuszban tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","shortLead":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","id":"20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4010c02-6294-4168-a4bf-879598428e7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Weber: Az egoizmus veszélyezteti az európai egységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Annak idején maga Stephen King is megrettent saját regényétől, amely olyan lehangoló és kegyetlen, hogy nem volt biztos benne, be tudja-e majd fejezni. Aztán a Kedvencek temetője csak megjelent, 1983-ban, szinte azonnal klasszikussá érett, és az eléggé rossz első filmváltozat után 30 évvel most egy ígéretes rendezőpáros meséli el újra a gyászolni képtelen Creed család tragédiáját. Igencsak korrekten. Kritika.","shortLead":"Annak idején maga Stephen King is megrettent saját regényétől, amely olyan lehangoló és kegyetlen, hogy nem volt biztos...","id":"20190404_Kihantolod_a_gyereked_aztan_csodalkozol_hogy_kinyilik_a_foldi_pokol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a1edef-d8c0-4e82-b6b4-5c8fbe1fcc33","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Kihantolod_a_gyereked_aztan_csodalkozol_hogy_kinyilik_a_foldi_pokol","timestamp":"2019. április. 04. 17:40","title":"Kihantolod a gyereked, aztán csodálkozol, hogy kinyílik a földi pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ac4e62-e7f3-4b3a-aa06-f25bad386a03","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi belehalt a zuhanásba. ","shortLead":"A férfi belehalt a zuhanásba. ","id":"20190405_Ujabb_turista_zuhant_a_Grand_Canyonba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ac4e62-e7f3-4b3a-aa06-f25bad386a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab6a6b-aa58-42cc-81bf-5e19c527d980","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Ujabb_turista_zuhant_a_Grand_Canyonba","timestamp":"2019. április. 05. 07:27","title":"Újabb turista zuhant a Grand Canyonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a87dc-248e-49c3-af10-caecc43ee5e9","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","timestamp":"2019. április. 05. 09:14","title":"Példás gyorsasággal tüntetik el az Orbánt gyalázó feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy egészséges kis gyíknak. Ennél a fajnál a pécsi állatkert szerint még sosem dokumentálták ezt a jelenséget. ","shortLead":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy...","id":"20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20899b80-bc34-463c-9474-ccc047cf55dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","timestamp":"2019. április. 04. 20:31","title":"Hihetetlenül ritkán történik olyasmi, ami a pécsi varánusszal esett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","shortLead":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","id":"20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4c2454-2687-4cb2-bf86-178f64688ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 05. 11:57","title":"Sztrájk jöhet a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]