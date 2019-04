Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK járatok is terelve járnak.","shortLead":"A BKK járatok is terelve járnak.","id":"20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f11f78-6d48-4ec3-8fd1-2a60095e177a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","timestamp":"2019. április. 05. 11:30","title":"Szombaton lezárják az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy együtt mennek egy díjátadóra, de Majka elutazott.","shortLead":"Úgy volt, hogy együtt mennek egy díjátadóra, de Majka elutazott.","id":"20190404_Majka_Curtis_Fonogram_szinpad_dijatado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112df34b-08b6-471e-971e-9041a3bb2237","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Majka_Curtis_Fonogram_szinpad_dijatado","timestamp":"2019. április. 04. 11:35","title":"Úgy volt, hogy Curtis és Majka együtt lép színpadra, de most mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","shortLead":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","id":"20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd69558-0da0-4cd5-b2fd-a53d913222f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","timestamp":"2019. április. 04. 07:42","title":"Vádat emeltek a christchurchi merénylő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem feltétlenül ellenzi egy újabb referendum megtartását.","shortLead":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem...","id":"20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d328a657-d7f6-48df-ac8e-7f5991012c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","timestamp":"2019. április. 04. 20:21","title":"Mégis elképzelhető újabb Brexit-népszavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási gépének továbbfejlesztett változatával.","shortLead":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási...","id":"20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2bb2f2-b7dd-4001-abe2-06ece1816050","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"10 évig fejlesztették: izgalmas porszívóval állt elő a Dyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes jól van, néhány napig megfigyelés alatt tartják. ","shortLead":"Az énekes jól van, néhány napig megfigyelés alatt tartják. ","id":"20190405_Mick_Jagger_szivmutet_turne_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38b41f-c123-46de-b916-bd90bb5d913d","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mick_Jagger_szivmutet_turne_korhaz","timestamp":"2019. április. 05. 10:04","title":"Megműtötték Mick Jaggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10156184-a2c6-4d83-96ab-7ce153d5a9bd","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","timestamp":"2019. április. 04. 21:43","title":"Bombát találtak a Honvéd stadionjában bontás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]