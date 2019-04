Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két másik szakszervezet tagjai sztrájkba kezdtek. ","shortLead":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két...","id":"20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819239da-e735-44a2-bf03-ee4210e16cd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","timestamp":"2019. április. 08. 12:25","title":"Sztrájkolnak Lengyelországban a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Divat lett Magyarországon a népi kultúra - mondta a kultúráért felelős államtitkár.



","shortLead":"Divat lett Magyarországon a népi kultúra - mondta a kultúráért felelős államtitkár.



","id":"20190409_Fekete_Peter_Cikibol_trendive_valt_a_nepi_kulturaval_foglalkozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538907b-8fe2-43cc-b5c0-1df447f7a7e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Fekete_Peter_Cikibol_trendive_valt_a_nepi_kulturaval_foglalkozni","timestamp":"2019. április. 09. 09:03","title":"Fekete Péter: \"Cikiből trendivé vált a népi kultúrával foglalkozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","shortLead":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","id":"20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd0bfe4-1158-4d23-8cf9-c8032da7cdf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","timestamp":"2019. április. 08. 15:33","title":"Kiment a Facebook egyik embere egy indiai felhasználóhoz, mert politikai témában írt az oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","shortLead":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","id":"20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e2969-1f1b-4591-a52a-1174f2935b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","timestamp":"2019. április. 08. 17:03","title":"Megcsinálták a Jenga-bajnok robotot, mindent lát és érzékel, nem tud hibázni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök reggelre.



","shortLead":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök...","id":"20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd09c4-5cc3-4c60-999f-9c79535333c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","timestamp":"2019. április. 08. 07:18","title":"Megfulladt egy kikötözött pszichiátriai beteg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","shortLead":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","id":"20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea02b54-ba8e-4064-a2c0-e87efb77a776","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 08. 19:50","title":"Salvini reméli, hogy a Fidesz is csatlakozik az új pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három nagytekintélyű tagja, így tiltakoznak a kormány döntése ellen, hogy tudós helyett banki embert neveztek ki.","shortLead":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három...","id":"20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d037e5e-7cae-43f7-8650-bdc62c4e6017","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","timestamp":"2019. április. 08. 08:39","title":"Tiltakoznak a kormánydöntések ellen, lemondott három tudós a szegedi lézerközpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d33408-0281-485e-87ef-7c8c9bdfc372","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Fekete-fehér, fent-lent… Szélsőségek, kettősségek egysége ad vázat a Hopp Ferenc múzeum legújabb, az intézmény hagyományaihoz képest mindenképp extrémnek mondható kiállításának. A köztes lét túloldalán. ","shortLead":"Fekete-fehér, fent-lent… Szélsőségek, kettősségek egysége ad vázat a Hopp Ferenc múzeum legújabb, az intézmény...","id":"20190408_Tested_mint_mandala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d33408-0281-485e-87ef-7c8c9bdfc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a760bd-b21d-4d99-b667-27ad45280fc1","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Tested_mint_mandala","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Tested mint mandala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]