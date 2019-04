Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz, hogy első pillantásra senki se vegye észre a megrendelő valódi célját: úgy alkotni bombasztikusat, hogy azt csak az lássa, aki tudja, merre kell keresni. Egy Gyurcsány-kormány is épp így oldotta volna meg a feladatot. Orbán Viktornak a jelek szerint a háta közepére sem kell a jövőre esedékes századik évforduló. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz...","id":"20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7904f2-8c84-4e06-a901-118e16f34221","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","timestamp":"2019. április. 14. 14:18","title":"A hatalmas Trianon-emlékmű Orbán Viktor zavarának állít örök emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190414_Ferje_Los_Angelesi_temeteserol_osztott_videot_Vajna_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c537b7be-b4e8-4088-9ab4-95f470f26720","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Ferje_Los_Angelesi_temeteserol_osztott_videot_Vajna_Timea","timestamp":"2019. április. 14. 09:57","title":"Férje Los Angeles-i temetéséről osztott videót Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt korábban állították róla.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt...","id":"20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae03451-a220-4557-8d4a-bd3c65117ffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","timestamp":"2019. április. 15. 09:03","title":"15 év után jön az új wifi, de lenne itt néhány elég nagy probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","shortLead":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","id":"20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a1bbd-2481-4f3d-bb10-156b29e269b9","keywords":null,"link":"/sport/20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","timestamp":"2019. április. 14. 15:20","title":"40 hónap börtönt kapott a barátnőjét vasrúddal verő angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye, amely a néhány évvel ezelőtt becsődölt CBA franchise, Palóc Nagykereskedelmi Kft. egykori telephelyén épül. A Silver 2009 Kft. ráadásul nem csak új helyre költözik, de olyan jó híre van, hogy külföldről is hazajönnek az emberek, hogy a cégnél dolgozhassanak. ","shortLead":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye...","id":"20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a0805-55ed-42e5-a3bc-19fef21a9bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","timestamp":"2019. április. 14. 11:34","title":"Ausztriából nézve is van csábító hazai építőipari cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]