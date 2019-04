Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb Madridban tett csodát, most Torinóban sikerült. A Barca is elődöntős. ","shortLead":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb...","id":"20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a3f0cb-5b3d-4f19-b2b9-edc19a6d9218","keywords":null,"link":"/sport/20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","timestamp":"2019. április. 17. 04:59","title":"Megint varázsolt az Ajax, a Juventust is kiejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre hirdetett nagy munkabeszüntetést.","shortLead":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre...","id":"20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecae7ca-afd6-433a-9410-37fb755969da","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Megállapodtak a légiirányítók a HungaroControllal, lefújták a sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bed91e-2f4c-40ca-9733-6cbccbe35eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóval több kőfaragó, ács és tetőfedő kellene a munkálatokhoz. ","shortLead":"Jóval több kőfaragó, ács és tetőfedő kellene a munkálatokhoz. ","id":"20190416_Munkaerohiany_akadalyozhatja_a_NotreDame_ujjaepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9bed91e-2f4c-40ca-9733-6cbccbe35eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e6abf0-eaa0-4b6d-a8fd-e97410114914","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Munkaerohiany_akadalyozhatja_a_NotreDame_ujjaepiteset","timestamp":"2019. április. 16. 20:38","title":"Munkaerőhiány akadályozhatja a Notre-Dame újjáépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Michelle Obama a könyvpiac világsztárja:10 millió eladott példány fölött jár a kötete. A korábbi amerikai elnök neje, aki könyvét épp akkor népszerűsítette Párizsban, amikor kigyulladt a Notre-Dame, ellátogatott a híres templomba, hogy megnézze, mi maradt a tűzvész után.","shortLead":"Michelle Obama a könyvpiac világsztárja:10 millió eladott példány fölött jár a kötete. A korábbi amerikai elnök neje...","id":"20190417_A_minden_elodjet_lekorozo_Michelle_Obama_Parizst_is_meghoditotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd249089-163c-4283-8cd9-212e3c886a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_A_minden_elodjet_lekorozo_Michelle_Obama_Parizst_is_meghoditotta","timestamp":"2019. április. 17. 11:16","title":"A Le Monde beletúrt Obamáék zsebébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge építőinek ősei Nagy-Britanniába – ezt állapította meg egy DNS-vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány.","shortLead":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge...","id":"20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd8e48d-f5d5-4563-8b02-1676c55df86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","timestamp":"2019. április. 16. 13:33","title":"Újabb nagy felfedezést osztottak meg a világgal Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már a rendőrök várták őket. A \"kalandozást\" a lányok komolyabb baleset nélkül megúszták, de a busz oldalát végighúzták.","shortLead":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már...","id":"20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369e04-00e0-4768-b1ac-e2e313fadb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","timestamp":"2019. április. 17. 16:30","title":"Három buliból hazatérő lány elvitt egy csuklós buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","shortLead":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","id":"20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfd2d8-1761-4948-8c61-74049bd4403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","timestamp":"2019. április. 16. 16:53","title":"Colossus, a robot is sokat segített a Notre-Dame oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","shortLead":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","id":"20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ae345-2344-4155-9a07-4018dc81cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","timestamp":"2019. április. 16. 16:12","title":"Saját lányuk vérfertőzésből született gyermekét ölte meg a házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]