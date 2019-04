Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","shortLead":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","id":"20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9223d80-0d2b-4f18-aa8f-55eeb05d2712","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 16:28","title":"Csavarhúzóval szúrtak szemen egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan apró mágneses robotokat fejlesztettek ki amerikai mérnökök, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan ki tudnak lépni a véráramból, hogy gyógyszert szállítsanak a tumorba vagy a betegség uralta területre.","shortLead":"Olyan apró mágneses robotokat fejlesztettek ki amerikai mérnökök, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan ki tudnak lépni...","id":"20190429_magneses_robot_gyogyszer_tumor_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4246a8-2559-4735-96fb-994f95dc75a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_magneses_robot_gyogyszer_tumor_fejlesztes","timestamp":"2019. április. 29. 21:00","title":"Apró mágneses robotok vihetik a gyógyszereket a tumorok belsejébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A hónap elején a lébényi csodáról szóló hírek járták be a magyar sajtót, mindenhol azt olvashattuk, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei kisvárosban jóval az átlag feletti arányban születnek gyerekek. Mindez nem igaz. De vannak Magyarországon olyan települések, ahol valóban kiugró mértékű, ötszörös-hatszoros a születési arány. Ez a baby boom azonban sokkal szomorúbb történet.","shortLead":"A hónap elején a lébényi csodáról szóló hírek járták be a magyar sajtót, mindenhol azt olvashattuk...","id":"20190429_A_lebenyi_babyboom_csak_politikai_PR_volt_de_hol_szuletik_valoban_sok_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afae7ebe-683e-43d5-91c0-3dbc9bb8d05a","keywords":null,"link":"/elet/20190429_A_lebenyi_babyboom_csak_politikai_PR_volt_de_hol_szuletik_valoban_sok_gyerek","timestamp":"2019. április. 29. 16:00","title":"A lébényi baby boom csak politikai PR volt, de hol születik valóban sok gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6870c57a-e4e8-4f8a-8aff-8adb35a22248","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez már a harmadik a magyar fővárosban.","shortLead":"Ez már a harmadik a magyar fővárosban.","id":"20190429_Premium_BMWkkel_elindult_az_uj_automegoszto_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6870c57a-e4e8-4f8a-8aff-8adb35a22248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6c6b7-ee54-49d1-961d-4fa19740d064","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Premium_BMWkkel_elindult_az_uj_automegoszto_Budapesten","timestamp":"2019. április. 29. 12:47","title":"Prémium BMW-kkel elindult az új autómegosztó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink csúcstelefonjaiban, sőt immár a középkategória felső szegmensében is egyre gyakoribb, hogy a kijelző alá kerül az ujjlenyomat-olvasó. Ehhez azonban OLED megjelenítőre van szükség, de már nem sokáig.","shortLead":"Napjaink csúcstelefonjaiban, sőt immár a középkategória felső szegmensében is egyre gyakoribb, hogy a kijelző alá kerül...","id":"20190430_fortsense_technologia_lcd_kijelzobe_epitett_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc3e0ad-457d-4a30-855e-d1e13d88f43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_fortsense_technologia_lcd_kijelzobe_epitett_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. április. 30. 15:03","title":"Hasznos fejlesztés: az olcsóbb telefonokba is jöhet a kijelző alatti ujjlenyomat-olvasó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is függ, melyik alvászavar-típusban szenvedünk, ami meghatározhatja azt is, hogyan gyógyulunk ki belőle. Kik hajlamosak a krónikus alvászavarokra? Kik kevésbé?","shortLead":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is...","id":"20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f068a-1093-4d89-85b0-539ee6c1affe","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","timestamp":"2019. április. 29. 09:16","title":"Alvászavar és személyiségtípusok – Ön melyikbe tartozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. 