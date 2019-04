Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babát a csirkefeldolgozó üzemben dolgozó apukája próbálta megölni. A nagymama a mentőknek azt mondta, a gyereknek nincs baja, majd a háziorvosnak azt, hogy csak üvegbe esett. Az orvos hitt neki. A nagymamát felfüggesztett börtönre, az orvost két év próbára bocsátották.","shortLead":"A babát a csirkefeldolgozó üzemben dolgozó apukája próbálta megölni. A nagymama a mentőknek azt mondta, a gyereknek...","id":"20190429_A_nagymama_es_az_orvos_is_meguszta_a_bortont_akik_nem_vettek_eszre_a_megkeselt_kisbaba_seruleseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9619d3a-f3fd-42a7-bb3a-ed999c4d90a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_nagymama_es_az_orvos_is_meguszta_a_bortont_akik_nem_vettek_eszre_a_megkeselt_kisbaba_seruleseit","timestamp":"2019. április. 29. 20:39","title":"A nagymama és az orvos is megúszta a börtönt, akik nem vették észre a megkéselt kisbaba sérüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","shortLead":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","id":"20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab8f037-edf5-429d-bb36-77007619a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","timestamp":"2019. április. 29. 13:11","title":"Húsz hektáron lángolt a Százholdas pagony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple...","id":"20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a623f9-ec79-4b74-82cb-256d4342dfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Logikus lépés: szemet vetett az Apple az Intel modemchip-üzletágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan közülük nem használták a biztonsági övet.","shortLead":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan...","id":"20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8940a71c-0b58-4050-9ac9-12e26e3dd56e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. április. 29. 20:25","title":"Felborult a busz, több utasát megbírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Vodafone komoly biztonsági résre bukkant a Huawei eszközeiben.","shortLead":"Az olaszországi Vodafone komoly biztonsági résre bukkant a Huawei eszközeiben.","id":"20190430_vodafone_italy_huawei_router_hatso_ajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92b6401-b7cd-46c9-a448-7d318b7806dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_vodafone_italy_huawei_router_hatso_ajto","timestamp":"2019. április. 30. 12:33","title":"Titkos hátsó ajtót találtak a Huawei routereiben, az otthoni hálózathoz is hozzáférhettek a cég emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1","c_author":"Horváth Zoltán","category":"velemeny","description":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért penitenciát\". A HVG-plakátcímlapok kitalálója válaszol. Vélemény. \r

","shortLead":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért...","id":"201917_sekely_e_kej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feac6961-1267-4b8b-aa50-85621fb9d13d","keywords":null,"link":"/velemeny/201917_sekely_e_kej","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Horváth Zoltán: Sekély e kéj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének kormánypárti többsége, hogy egyáltalán napirendre vegyék a józsefvárosi óvodákban törvénytelenül zajló fideszes aláírásgyűjtést kivizsgáló bizottság ötletét. A polgármester, Sára Botond azzal indokolta, hogy nem támogatják a kérdés tisztázását, hogy ő már levont minden következtetést. Arra is utalt, hogy voltak szankciók, de nem derült ki, mégis kiket büntetett a saját pártját érintő, törvénytelen politikai kampány miatt.","shortLead":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi...","id":"20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a2a42-c3b4-4428-a681-8dd8810b8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","timestamp":"2019. április. 30. 10:30","title":"Lazán elgáncsolta a Fidesz az óvodai aláírásgyűjtés kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című podcast két műsorvezetője, amiben a hét legfontosabb tech híreiről beszélgetnek.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című podcast két műsorvezetője, amiben a hét legfontosabb tech híreiről...","id":"20190428_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1def6b-8e6a-48b1-aee0-58c8e621a5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. április. 28. 21:03","title":"Lemaradt a fontos tech hírekről? Zárja a hetet ezzel a podcasttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]