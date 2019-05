Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és a tüdő légútjait készítették el.","shortLead":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és...","id":"20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1e2788-f355-4681-9952-b6367d17d960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","timestamp":"2019. május. 06. 17:03","title":"Orvostudományi áttörés: véredényeket és légutakat nyomtattak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a595ec-8a18-4284-8192-677f347bd63a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éljen soká Palesztina, taposd el a cionizmust – ismételgették a svéd szociáldemokrata párt ifjúsági szervezetének malmői tagjai május elsejei felvonulásokon. Lett is belőle nagy botrány, s miközben az országos vezetők bocsánatot kértek az antiszemitának tartott nóta miatt, a helyiek kitartanak a mellett, hogy ők nem a zsidókat bántották, csak azt akarják, hogy a palesztinok hazatérhessenek otthonaikba.","shortLead":"Éljen soká Palesztina, taposd el a cionizmust – ismételgették a svéd szociáldemokrata párt ifjúsági szervezetének...","id":"20190506_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a595ec-8a18-4284-8192-677f347bd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e4829a-e32f-4b29-a11a-96ff055c0d94","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_","timestamp":"2019. május. 06. 17:02","title":"Antiszemitizmussal vádolják a svéd szociáldemokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a108d-044f-4f15-9f46-ff66780f79a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően a vasárnap súlyos légibaleset szenvedett Superjet 100 fedélzetén készülhetett az a videó, amely néhány órája kezdett terjedni a közösségi oldalakon. Figyelem, a felvétel a nyugalom megzavarására alkalmas!","shortLead":"Feltehetően a vasárnap súlyos légibaleset szenvedett Superjet 100 fedélzetén készülhetett az a videó, amely néhány...","id":"20190506_superjet_100_kigyulladt_utasszallito_moszkva_seremetyevo_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a108d-044f-4f15-9f46-ff66780f79a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04093884-bbb9-45a5-b476-9599df2ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_superjet_100_kigyulladt_utasszallito_moszkva_seremetyevo_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. május. 06. 09:33","title":"Félelmetes képsorok: ezt láthatták az utasok a lángoló orosz gép fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6224471-a45f-4372-a62a-28a6ec00d978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, Egyiptom és Görögország után a vikingek idejébe kalauzolja a játékosokat a következő Assassin's Creed. ","shortLead":"Úgy tűnik, Egyiptom és Görögország után a vikingek idejébe kalauzolja a játékosokat a következő Assassin's Creed. ","id":"20190507_assassins_creed_ragnarok_ubisoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6224471-a45f-4372-a62a-28a6ec00d978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4d6065-de33-470c-a76b-1fadf98b152f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_assassins_creed_ragnarok_ubisoft","timestamp":"2019. május. 07. 11:03","title":"Kiszivároghatott az új Assassin's Creed, vikinges folytatás jöhet – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","shortLead":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","id":"20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff3ddc-265e-4966-9410-1a850dd7ad0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","timestamp":"2019. május. 06. 19:34","title":"Olcsó importepret árulhatnak drága magyarként a zöldségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos applikáció.","shortLead":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos...","id":"20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f116e58-841c-4b40-b921-143ab7e61e66","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","timestamp":"2019. május. 07. 11:51","title":"Ez az ingyenes applikáció jó választás, ha Róma magyar emlékeire kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pénzügyminiszter szerint nem törvényhozási célból kérték ki Trump adóbevallását, és ez alkotmányjogi kérdéseket is felvet.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint nem törvényhozási célból kérték ki Trump adóbevallását, és ez alkotmányjogi kérdéseket is...","id":"20190507_Nem_adta_ki_Trump_adobevallasat_a_penzugyminiszterium_be_is_szolt_a_demokrataknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3b95b-e8a4-4293-bf60-5297a83f79b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Nem_adta_ki_Trump_adobevallasat_a_penzugyminiszterium_be_is_szolt_a_demokrataknak","timestamp":"2019. május. 07. 06:10","title":"Nem adta ki Trump adóbevallását a pénzügyminisztérium, be is szólt a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ee152b-4c0a-4371-8d89-4d732599bedb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"19 öngyilkosság. Ennyit kérnek számon a France Telecom főnökein, akiknek a pere hétfőn kezdődik Franciaországban. Történelmi precedensről van szó –n yilatkozta a közszolgálati RFI-nek az áldozatok családjainak ügyvédje. ","shortLead":"19 öngyilkosság. Ennyit kérnek számon a France Telecom főnökein, akiknek a pere hétfőn kezdődik Franciaországban...","id":"20190506_Felelose_a_fonok_azert_ha_a_beosztottjai_ongyilkosok_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ee152b-4c0a-4371-8d89-4d732599bedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b06043-93bf-407d-92f9-feaa18cf9d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Felelose_a_fonok_azert_ha_a_beosztottjai_ongyilkosok_lesznek","timestamp":"2019. május. 06. 11:53","title":"Felelős-e a főnök azért, ha a beosztottjai öngyilkosok lesznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]