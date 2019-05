Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64bac8a3-41b0-4495-a971-6fc081b5b14c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a gyártó jövőbeni telefonjai kerülhetnek hátrányba a Huaweire most zúduló össztűz miatt. A kínai óriás windowsos laptopokat is készít, ezeknek szintén kérdéses a sorsa. ","shortLead":"Nem csak a gyártó jövőbeni telefonjai kerülhetnek hátrányba a Huaweire most zúduló össztűz miatt. A kínai óriás...","id":"20190520_huawei_laptop_matebook_google_android_bojkott_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64bac8a3-41b0-4495-a971-6fc081b5b14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991e8036-96d0-4449-b432-bdff9e088580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_laptop_matebook_google_android_bojkott_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2019. május. 20. 15:03","title":"Kicsontozzák a Huaweit? Baljós dolgot közölt a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","shortLead":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","id":"20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef83c51-aa22-4d3c-a85c-f237fa3a3aef","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","timestamp":"2019. május. 20. 12:54","title":"Félmilliót lehet kérni ősztől nyelvtanulási diákhitelként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","shortLead":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","id":"20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84c6fc-da17-4a06-9b10-0fe3bd54024a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 19. 21:43","title":"Megható posztban búcsúzik Emilia Clarke a Trónok harcától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Címzett: Cannes. Aláíró: Quentin. Tárgy: Ne spoilerezzetek!","shortLead":"Címzett: Cannes. Aláíró: Quentin. Tárgy: Ne spoilerezzetek!","id":"20190520_Tarantino_utalja_a_spoilerezest_nyilt_levelet_irt_Canneshoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddab341-15cb-4fc1-8c3e-7908c8fafc9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Tarantino_utalja_a_spoilerezest_nyilt_levelet_irt_Canneshoz","timestamp":"2019. május. 20. 16:25","title":"Tarantino utálja a spoilerezést: nyílt levelet írt Cannes-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését javasolta az államfőnek – jelentette az APA osztrák hírügynökség egyik szóvivőjére hivatkozva.","shortLead":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését...","id":"20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4607e2-1ca5-4bad-9e1d-d943155d7b82","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","timestamp":"2019. május. 20. 20:04","title":"Lemondanak az osztrák szabadságpárti miniszterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban fedezett fel egy kiberbiztonsági szakértő.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban...","id":"20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39b9a69-d136-4307-91cb-196b50e35021","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","timestamp":"2019. május. 21. 13:33","title":"Baj van az Instagramon: több millió influenszer és híresség adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","shortLead":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","id":"20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1dccff-0ffc-4505-bb62-f9404de00d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","timestamp":"2019. május. 20. 07:16","title":"Mészárlást rendeztek egy brazil bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec7a8f8-b9d3-4bfa-892b-3e8bde5517ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Most kiderülhet, magabiztosak vagyunk-e, vagy éppenséggel túl kishitűek.","shortLead":"Most kiderülhet, magabiztosak vagyunk-e, vagy éppenséggel túl kishitűek.","id":"20190520_Mennyi_onbizalma_van_a_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec7a8f8-b9d3-4bfa-892b-3e8bde5517ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e71db1-60ce-4ea2-b4b7-e10a19074f05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190520_Mennyi_onbizalma_van_a_magyaroknak","timestamp":"2019. május. 20. 17:30","title":"Mennyi önbizalma van a magyaroknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]