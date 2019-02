Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo és Orbán Viktor találkozóját Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója erősítette meg a Twitteren. ","shortLead":"Mike Pompeo és Orbán Viktor találkozóját Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója erősítette meg a Twitteren. ","id":"20190207_Mar_megvan_pontosan_mikor_erkezik_Budapestre_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26910faa-8553-49e0-ba44-2ab6db7dcbf1","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Mar_megvan_pontosan_mikor_erkezik_Budapestre_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. február. 07. 09:43","title":"Már megvan, pontosan mikor érkezik Budapestre az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Forradalmasítaná, show-szerűvé, a közönség sportjává szeretné tenni az úszást az International Swimming League (ISL), amelynek életre hívója, Konstatin Grigorishin a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkával vázolta fel terveiket Budapesten.","shortLead":"Forradalmasítaná, show-szerűvé, a közönség sportjává szeretné tenni az úszást az International Swimming League (ISL...","id":"20190206_hosszu_katinka_international_swimming_league_isl_fina_vilagkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb905ce6-53c6-435b-9652-24688f16d762","keywords":null,"link":"/sport/20190206_hosszu_katinka_international_swimming_league_isl_fina_vilagkupa","timestamp":"2019. február. 06. 14:55","title":"Nem csak versenyző, klubtulaj és nagykövet is lesz Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint egy évig tartottak lefagyasztva, egy még működőképes pendrive is volt. ","shortLead":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint...","id":"20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf21443-d2b2-47ef-987c-288360820e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","timestamp":"2019. február. 05. 19:33","title":"Pendrive-ot találtak egy leopárdfóka ürülékében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf7c89e-50b4-4a3c-a1ea-4544d82ee02c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Fény az bennem is van” – gyermek-fotóterápia a Capa Központban / Áldás vagy átok? – garancia-biznisz az aukciós piacon / Szerva itt, csere ott – a kultúrharc 2018-ban / Kényszerű expanzió – az Art Basel Miami Beach / Mi van a jégkorszak után? – Antarctica-kiállítás Bécsben / Lebegőt! – variációk Möbius-szalagra / Párizsi periszkóp – gyűjtemény magyar, román és német háttérrel","shortLead":"„Fény az bennem is van” – gyermek-fotóterápia a Capa Központban / Áldás vagy átok? – garancia-biznisz az aukciós piacon...","id":"20190207_Megjelent_a_Muerto_2019_februari_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf7c89e-50b4-4a3c-a1ea-4544d82ee02c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da249b1-9009-4a14-b7ba-acc8558635c5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190207_Megjelent_a_Muerto_2019_februari_lapszama","timestamp":"2019. február. 07. 17:23","title":"Megjelent a Műértő 2019 februári lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe43e-cd42-4fd6-953f-d15ee600e848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván van ilyenkor egy kis csalás a dologban, de az epikus, amikor a Porsche kiindexel egy MX-5 elől.","shortLead":"Nyilván van ilyenkor egy kis csalás a dologban, de az epikus, amikor a Porsche kiindexel egy MX-5 elől.","id":"20190206_nurburging_maza_miata_mx5_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deefe43e-cd42-4fd6-953f-d15ee600e848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65e018-444f-4bab-8c48-b1580273c5a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_nurburging_maza_miata_mx5_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2019. február. 06. 19:27","title":"Nürburgringi csata: simán levadászta a kis Mazda az 500 lovas Porsche GT3 RS-t – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b248d225-c80b-4697-87ad-8d93d12d24ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlen közelről továbbra sem lehet szemügyre venni a Samsung hajtogathatós telefonját, de egy holland oldal most megpróbálja pótolni ezt az élményt. ","shortLead":"Közvetlen közelről továbbra sem lehet szemügyre venni a Samsung hajtogathatós telefonját, de egy holland oldal most...","id":"20190206_samsung_galaxy_f_koncepciofoto_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b248d225-c80b-4697-87ad-8d93d12d24ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeb6998-9286-42d5-b161-aa9efd9135cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_samsung_galaxy_f_koncepciofoto_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 06. 14:03","title":"Bámulatos koncepcióképeken a Samsung füzetként hajtogatható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","shortLead":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","id":"20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503cdf8-03d3-4e3b-86c5-4ad94dc25577","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","timestamp":"2019. február. 06. 10:08","title":"Sztrájkba léptek a Tesco bérszámfejtői, tízezrek fizetése késhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","shortLead":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","id":"20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8e81e-b88c-4625-87f3-f597935ccdb3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","timestamp":"2019. február. 05. 18:14","title":"Születésnapját ünnepelte a stadionban, agyonütötte egy eltévedt baseball-labda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]