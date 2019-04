Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9acd9840-1e17-43dc-8118-5590d2923e0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Budapest-Tatabánya szakasznak őszre, a Tatabánya-Győr szakasznak jövőre lehet építési engedélye.","shortLead":"A Budapest-Tatabánya szakasznak őszre, a Tatabánya-Győr szakasznak jövőre lehet építési engedélye.","id":"20190425_Hatsavosra_bovitik_az_M1es_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acd9840-1e17-43dc-8118-5590d2923e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f901cf-531c-4409-b70c-1bef14d332ca","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190425_Hatsavosra_bovitik_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2019. április. 25. 22:05","title":"Készülnek a hatsávos M1-es tervei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt a Momentum színpadán, a párt kitűzőjét is viselte, de a pártba nem lép be.","shortLead":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt...","id":"20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84eace-037a-43a8-a5e5-11c8d524bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","timestamp":"2019. április. 26. 06:00","title":"Szél Bernadett: Nincs demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új üzemében.","shortLead":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új...","id":"20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1052aaba-2dcb-4819-96ca-aa32fa57b24d","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","timestamp":"2019. április. 25. 14:00","title":"Ahol a csapból is csoki folyik, dolce vita Székkutason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keményen támadták Márki-Zay Pétert a fideszesek a vásárhelyi közgyűlésen ahelyett, hogy a nekik fontos Trianon-emlékműről, vagy Lázár János vadászházához vezető közútról döntöttek volna. Az informatikai cégek szerződéseit követelték, amelyeket a polgármester szerint meg is kaphattak volna, ha nem vonulnak ki a közgyűlésről.","shortLead":"Keményen támadták Márki-Zay Pétert a fideszesek a vásárhelyi közgyűlésen ahelyett, hogy a nekik fontos...","id":"20190426_Ongolok_sorozatat_lottek_a_fideszesek_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e34a8-84dd-47ff-bcd8-74720bf1b486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Ongolok_sorozatat_lottek_a_fideszesek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. április. 26. 12:32","title":"Megint megpróbáltak belerúgni a fideszesek Márki-Zay Péterbe Hódmezővásárhelyen, elhibázhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70b6606-0aea-4691-9106-38d40cb16fef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre Szatymaznál, a Budapest–Szeged-vasútvonalon késések várhatók.","shortLead":"Az autó tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre Szatymaznál, a Budapest–Szeged-vasútvonalon késések várhatók.","id":"20190424_Vonattal_utkozott_egy_auto_kesnek_a_szegedi_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70b6606-0aea-4691-9106-38d40cb16fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a219c36-8560-47b5-aeee-43307fe8bf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Vonattal_utkozott_egy_auto_kesnek_a_szegedi_vonatok","timestamp":"2019. április. 24. 18:04","title":"Vonattal ütközött egy autó, késnek a szegedi vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Tea Párt valamiért úgy gondolta, megéri kétezer aláírással megpróbálni átcsúszni a 20 ezres határon, de az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak sem lett meg a húszezer ajánlás. Végül 9 lista lesz a szavazólapokon.","shortLead":"A Tea Párt valamiért úgy gondolta, megéri kétezer aláírással megpróbálni átcsúszni a 20 ezres határon, de az Egységes...","id":"20190425_Ket_partot_nem_enged_indulni_az_NVB_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747fe9a-77f2-4bbe-80b2-c16588eba0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Ket_partot_nem_enged_indulni_az_NVB_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 25. 17:44","title":"Két pártot nem enged indulni az NVB az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többet adóznak a magyar családok, mint az OECD-átlag, de a visegrádiak közül is csak Szlovákiánál állunk jobban.","shortLead":"Többet adóznak a magyar családok, mint az OECD-átlag, de a visegrádiak közül is csak Szlovákiánál állunk jobban.","id":"20190424_Csaladbarat_orszag_Szamoljunk_csak_mennyit_kell_adozniuk_a_gyerekeseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd244f21-58cc-49ca-957b-c930c495d125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Csaladbarat_orszag_Szamoljunk_csak_mennyit_kell_adozniuk_a_gyerekeseknek","timestamp":"2019. április. 24. 17:20","title":"Családbarát ország? Számoljunk csak, mennyit kell adózniuk a gyerekeseknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]