[{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület több üzletét is kiürítették.","shortLead":"Az épület több üzletét is kiürítették.","id":"20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14620-666a-4336-9378-a8ccf4dece61","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","timestamp":"2019. május. 20. 16:40","title":"Tűz volt a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b","c_author":"","category":"elet","description":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja a sztárt és további 63 vádlottat.","shortLead":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett...","id":"20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1585631-d9f7-4e94-8b7a-9025db85591a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","timestamp":"2019. május. 21. 08:45","title":"Berki Krisztiánra felfüggesztett börtönt kért az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd1ec09-9730-4eb7-aa82-04c26adeeb21","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto","description":"Semmi tükör vagy tolatóradar, csak technika.","shortLead":"Semmi tükör vagy tolatóradar, csak technika.","id":"20190520_autos_video_parkolas_szamar_szekr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd1ec09-9730-4eb7-aa82-04c26adeeb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1422833a-11ee-493c-8184-8e599899147f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_autos_video_parkolas_szamar_szekr","timestamp":"2019. május. 20. 17:21","title":"Videó: Ennyi a profi parkolás egy szamárfogattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e68011-86c8-4c07-b087-4b70a1fda862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves miskolci informatikus szombat hajnalban hazafelé tartott, amikor szóváltásba keveredett egy háromfős csoporttal. Az egyikük arcon szúrta valamivel.","shortLead":"A 24 éves miskolci informatikus szombat hajnalban hazafelé tartott, amikor szóváltásba keveredett egy háromfős...","id":"20190520_arc_vagas_szuras_serules_miskolc_szovaltas_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0e68011-86c8-4c07-b087-4b70a1fda862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6308da87-5712-4486-8405-bdd9b07d83fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_arc_vagas_szuras_serules_miskolc_szovaltas_tamadas","timestamp":"2019. május. 20. 22:02","title":"Keresik a férfiakat, akik arcon szúrtak egy miskolci fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fc5d18-6a85-4db7-802c-d683e0eaa551","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi túlfűtött piaci helyzetben könnyen belefuthat az ember abba, hogy túlárazott ingatlant vásárol meg. A döntés azzal járhat, hogy eleshet a csok és a csok-hitel lehetőségétől. ","shortLead":"A jelenlegi túlfűtött piaci helyzetben könnyen belefuthat az ember abba, hogy túlárazott ingatlant vásárol meg...","id":"20190520_Van_egy_alig_lathato_buktato_a_csokszabalyokban_amin_borulhat_a_tamogatas_es_a_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fc5d18-6a85-4db7-802c-d683e0eaa551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbcdee8-e9ec-4536-b13d-b7a55647fad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Van_egy_alig_lathato_buktato_a_csokszabalyokban_amin_borulhat_a_tamogatas_es_a_hitel","timestamp":"2019. május. 20. 06:36","title":"Van egy alig látható buktató a csok-szabályokban, amin borulhat a támogatás és a hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl sikeres betörőket tartóztattak le Esztergomban.","shortLead":"Nem túl sikeres betörőket tartóztattak le Esztergomban.","id":"20190521_Szepen_megkertek_a_betorok_a_lakot_ne_jelentse_fel_oket_hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dc8c6-3718-4890-a598-d96b0ea7da31","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Szepen_megkertek_a_betorok_a_lakot_ne_jelentse_fel_oket_hiaba","timestamp":"2019. május. 21. 08:54","title":"Szépen megkérték a betörők a lakót, ne jelentse fel őket, hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai játékok tiszteletére.","shortLead":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai...","id":"20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f1736-0f5c-4206-a4b0-804d686352b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","timestamp":"2019. május. 19. 14:03","title":"Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai és közönségsikert besöprő Courtney Barnett, aki két társával valószínűleg az év egyik legjobb koncertjét nyomta le az Akváriumban.\r

\r

","shortLead":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai...","id":"20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa4d410-c7c0-46ef-9ea2-7d1d32ab1aed","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","timestamp":"2019. május. 21. 11:16","title":"Vadóc csaj a szomszédból – ilyen volt a Courtney Barnett-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]