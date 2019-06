Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22e6ee6-b470-4fba-8fd9-5ebd37309571","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat által meghozott intézkedések hatályának elhúzódására számít a Huawei – értesült a South China Morning Post. A hongkongi napilap úgy tudja, a kínai vállalat a gyártókapacitás csökkentését kérte a beszállítóknál.","shortLead":"Az amerikai kormányzat által meghozott intézkedések hatályának elhúzódására számít a Huawei – értesült a South China...","id":"20190603_huawei_bojkott_amerika_huawei_telefon_gyartas_foxconn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22e6ee6-b470-4fba-8fd9-5ebd37309571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7efe18-4980-4832-9858-b45cd5d4f929","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_huawei_bojkott_amerika_huawei_telefon_gyartas_foxconn","timestamp":"2019. június. 03. 08:33","title":"Itt az első igazi hatása a Huawei-bojkottnak? [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","shortLead":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","id":"20190603_papagaj_mosogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1807005-b91d-4d46-b126-930d5b1d7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_papagaj_mosogep","timestamp":"2019. június. 03. 18:33","title":"Rátették a papagájt a mosógépre, és valami egészen mulatságos történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti elhalálozás, a nyugat-nílusi és a Dengue-láz vagy a rendkívül allergén parlagfű további terjedése, de az is, hogy hőhullámok idején még aludni sem lehet rendesen. Mit lehet tenni? Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének javaslatai.","shortLead":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti...","id":"20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760dec5-701f-4637-94d3-a19aeb75fc06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","timestamp":"2019. június. 04. 11:03","title":"Kicsinál minket a klímaváltozás, ez már egyre biztosabb – de még tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hétfőn a hírek szerint a Hableány roncsánál talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban továbbra is életveszély a búvárok szerint, ha pedig napok múlva elkezdhetik a roncs kiemelését, akkor a hajótest roskadhat össze.","shortLead":"Hétfőn a hírek szerint a Hableány roncsánál talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. 