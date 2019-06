Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","shortLead":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","id":"20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c6f07-9554-40e2-aa32-d9684dd365e1","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","timestamp":"2019. június. 04. 21:07","title":"Magyarként folytatja a versenyzést egy vajdasági úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f019c2f7-8fa7-47c5-b21d-e4b6e40e0a7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szudánban ellenzéki tüntetők táborát számolta fel a hadsereg Kartúmban, és közben sok embert megölt. Az ENSZ BT el akarta ítélni ezt, de Kína és Oroszország megvétózta a határozatot.\r

\r

","shortLead":"Szudánban ellenzéki tüntetők táborát számolta fel a hadsereg Kartúmban, és közben sok embert megölt. Az ENSZ BT el...","id":"20190605_Civilket_olt_a_szudani_hadsereg_de_Kina_es_Oroszorszag_miatt_az_ENSZ_nem_szol_egy_szot_se","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f019c2f7-8fa7-47c5-b21d-e4b6e40e0a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b220cd90-284b-4b31-9ac8-659f74f19e6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Civilket_olt_a_szudani_hadsereg_de_Kina_es_Oroszorszag_miatt_az_ENSZ_nem_szol_egy_szot_se","timestamp":"2019. június. 05. 07:36","title":"Civileket ölt a szudáni hadsereg, de Kína és Oroszország miatt az ENSZ nem szól egy szót se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről.","shortLead":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbcc676-67b0-401b-a0c7-04a62d8c9d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","timestamp":"2019. június. 03. 14:03","title":"Gyönyörű videót készített a Földről az űrhajós, aki balesetet szenvedett a Szojuzzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni azonban máig nem kezdték el.","shortLead":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni...","id":"20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ecdc41-4d6f-4d25-b44d-dadcdeb180a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Végre megszólalt a Samsung a tavaly bemutatott okoshangszóróval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezermilliárd forint értékben vásároltak a kiskereskedelemben áprilisban. Jócskán meghaladta a növekedés a várakozásokat.","shortLead":"Ezermilliárd forint értékben vásároltak a kiskereskedelemben áprilisban. Jócskán meghaladta a növekedés a várakozásokat.","id":"20190605_Az_elemzoket_is_meglepte_mennyit_tudtak_vasarolni_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f80a463-6d5c-4571-8cc5-7ce62b00f2c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Az_elemzoket_is_meglepte_mennyit_tudtak_vasarolni_a_magyarok","timestamp":"2019. június. 05. 09:43","title":"Az elemzőket is meglepte, mennyit tudtak vásárolni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldiek célkeresztben.","shortLead":"Külföldiek célkeresztben.","id":"20190605_adotorveny_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fe72c9-eccc-467f-bd19-dcd79c4ddf5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_adotorveny_sport","timestamp":"2019. június. 05. 05:43","title":"Azt hitte, nem tud további adókedvezményt adni a kormány a sportolóknak? Tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismerjük ezt itthonról.","shortLead":"Ismerjük ezt itthonról.","id":"20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc55b737-2849-4a59-bbf6-68823867a2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","timestamp":"2019. június. 03. 14:25","title":"Kínos malőr: a Trónok harca rosszfiúja összekeverte, melyik keleti országban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","shortLead":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","id":"20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1e8d5-3d04-4f93-99e8-4d83d9a4e3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","timestamp":"2019. június. 04. 11:23","title":"\"Az összes volt szocialista ország elhagyott bennünket\" – a volt gazdasági miniszter olvasott be a kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]