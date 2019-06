Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34f361e-f9db-4203-8eb6-4d1ad29ad11e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerencsétlenség csak a Holt-Tisza egyik szajoli tavát érintette. Az okot egyelőre nem tudni.","shortLead":"A szerencsétlenség csak a Holt-Tisza egyik szajoli tavát érintette. Az okot egyelőre nem tudni.","id":"20190614_Tiz_tonna_hal_pusztult_ki_a_HoltTiszaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34f361e-f9db-4203-8eb6-4d1ad29ad11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c4102-b077-4860-bfa0-97968530383e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Tiz_tonna_hal_pusztult_ki_a_HoltTiszaban","timestamp":"2019. június. 14. 18:45","title":"Tíz tonna hal pusztult ki a Holt-Tiszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint a cukrot. ","shortLead":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint...","id":"20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7385f6d-b8b3-492c-b272-55001c6b19fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 15. 09:08","title":"Kiderült, milyen termékekre repülnek rá a magyarok a kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is...","id":"20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5e39c-0412-492e-bcb2-5139865ced98","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 15. 17:30","title":"Fülke: Gyurcsánynak 557 ezer oka van ejteni Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","id":"20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c777fdec-a5c6-466e-8636-07d5d6d960b6","keywords":null,"link":"/sport/20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","timestamp":"2019. június. 15. 19:56","title":"Pazar időt úszott Hosszú, két aranyat is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma be akarja bizonyítani, nincs szüksége a redmondi óriás szoftvereire.","shortLead":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ...","id":"20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe682c-8f87-47be-9b9f-9fa614be3136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","timestamp":"2019. június. 14. 17:03","title":"Ütközés a CERN-ben: nincs szükségük a Microsoftra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belharc Szombathelyen.","shortLead":"Belharc Szombathelyen.","id":"20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8e78c-e016-46f3-a9ab-93d5850b15fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","timestamp":"2019. június. 16. 11:35","title":"Már egy fideszes vezető is besokallt a kormánypárti médiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük azoknak, akik szombat reggel vonattal indultak a Balatonra a fővárosból.\r

","shortLead":"Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük...","id":"20190615_mav_start_balaton_vasuti_kozlekedes_deli_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9279923-77cf-49c0-a17a-45749116262d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_mav_start_balaton_vasuti_kozlekedes_deli_palyaudvar","timestamp":"2019. június. 15. 20:36","title":"Kaotikus volt a vonatútja a Balatonra? A MÁV nagyon sajnálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Évzárón lelkesedett a tárca helyettes államtitkára.","shortLead":"Évzárón lelkesedett a tárca helyettes államtitkára.","id":"20190615_Az_Emmi_szerint_tobb_jut_oktatasra_ez_azonban_legfeljebb_felig_igaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d2e0d-a565-47a8-ab0e-6b5b8eed3a31","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Az_Emmi_szerint_tobb_jut_oktatasra_ez_azonban_legfeljebb_felig_igaz","timestamp":"2019. június. 15. 13:24","title":"Az Emmi szerint több jut oktatásra, ez azonban legfeljebb félig igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]