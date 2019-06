Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százmillió felhasználót érinthetett (volna) egy komoly sebezhetőség az egyik népszerű androidos appban. A fejlesztő már foltozta is a rést, úgyhogy érdemes frissíteni.","shortLead":"Több mint százmillió felhasználót érinthetett (volna) egy komoly sebezhetőség az egyik népszerű androidos appban...","id":"20190626_androidos_outlook_biztonsagi_res_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3895ff34-d830-4e46-819f-c05572eb30a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_androidos_outlook_biztonsagi_res_frissites","timestamp":"2019. június. 26. 19:03","title":"Ha használja az Outlookot, most gyorsan frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","shortLead":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","id":"20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96c6fb1-1d36-4151-a072-8cea8379a826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","timestamp":"2019. június. 27. 20:20","title":"Rejtélyes módon eltűnt az egyik legnagyobb magyar őssejtbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás második fordulóját.","shortLead":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás...","id":"20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f910e3-2935-466f-ae96-44072ddc0f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","timestamp":"2019. június. 26. 19:59","title":"Puzsér: Karácsony „hazudott, hazudik és hazudni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dózsa György úton két ember halálával végződött közlekedési baleset vádlottja magyarázattal szolgált tettére.","shortLead":"A Dózsa György úton két ember halálával végződött közlekedési baleset vádlottja magyarázattal szolgált tettére.","id":"20190628__richard_a_bevont_jogositvanya_ellenere_vezetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e58ba1-18a0-45b2-b263-68df284ed181","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628__richard_a_bevont_jogositvanya_ellenere_vezetett","timestamp":"2019. június. 28. 14:13","title":"M. Richárd a bevont jogosítványa ellenére vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","shortLead":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","id":"20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a218ad82-9bc2-4a87-9222-05ef83f03346","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","timestamp":"2019. június. 26. 18:21","title":"Vilmos herceg azt sem bánná, ha a gyerekei melegek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok után az amerikai meteorológusok is kongatják a vészharangot az 5G miatt. Úgy vélik, az új típusú mobilhálózat gondot okozhat az időjárási adatokat és vészhelyzeteket is jelző műholdaknál.","shortLead":"A tudósok után az amerikai meteorológusok is kongatják a vészharangot az 5G miatt. Úgy vélik, az új típusú mobilhálózat...","id":"20190628_5g_mobilhalozat_meteorologia_idojaras_elorejelzes_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da6a13e-d497-496d-92c4-c31e8cd508e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_5g_mobilhalozat_meteorologia_idojaras_elorejelzes_muhold","timestamp":"2019. június. 28. 09:03","title":"Aggódnak a meteorológusok az 5G miatt: szerintük komoly bajt hozhat az új mobilhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","shortLead":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","id":"20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fbc2c9-279b-4a7a-bf7c-9fa00b29b31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","timestamp":"2019. június. 28. 10:53","title":"Új tervek miatt reménykedhetnek a kilakoltatás előtt álló családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]