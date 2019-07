Újra fellángolhat a multiellenes harc

Átmenetileg nullára vitte le az Országgyűlés a reklámadó kulcsát, ám ez távolról sem jelenti azt, hogy a megszüntetésére készülne a kormány. Sokkal inkább az átalakítására, amelyre alapot ad a is, hogy az EU Bíróságának törvényszéke májusban úgy ítélkezett: az Európai Bizottság kifogásával ellentétben nem ütközik az uniós jogba a lengyel kiskereskedelmi adó, amelynek rendszere kísértetiesen emlékeztet magyar elődjére is. Nem sokkal később a Törvényszék hasonló ítéletet hozott a progresszív magyar reklámadóval kapcsolatban is, amelynek célpontja, a kiskereskedelmi különadókhoz hasonlóan, szintén multi volt, méghozzá az RTL Klub.

A kormány most feltehetően a jogerős ítéletre vár, ha ugyanis az is megerősíti a jogszerűséget, akkor több korábban elmeszelt különadót is feléleszthet. Bár a lengyelek is próbálkoztak vele, a sávosan progresszív ágazati különadók rendszere hungarikum, az Európai Bizottság pedig a kezdetektől piactorzító hatást tulajdonított nekik.

A különadók sorsáról a HVG e heti számában olvashat bővebben.