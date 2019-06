Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet a hirdetéseket.","shortLead":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet...","id":"20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f3d92-cf8c-4112-a5cc-e806b5d3dc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","timestamp":"2019. június. 26. 17:33","title":"Készüljön: még több reklám jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda...","id":"20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d86660-1ffe-4dfc-8542-fa99d8cdbb54","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","shortLead":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","id":"20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1519087-9618-44a7-9335-1ee6c3197603","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","timestamp":"2019. június. 27. 06:19","title":"Nem biztos, hogy Orbán Viktor örülni fog az EU soros elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","shortLead":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","id":"20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822a8b0-5893-46b2-bc64-3a42e1ed9d90","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","timestamp":"2019. június. 26. 07:43","title":"Egymillió forintra perli a BKV-t Ganxsta Zolee apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

","shortLead":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.

