Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Antifa ellen lépne fel Trump, az utóbbi időben többször bírálta a szervezetet.","shortLead":"Az Antifa ellen lépne fel Trump, az utóbbi időben többször bírálta a szervezetet.","id":"20190728_Trump_terrorszervezette_nyilvanitana_a_radikalis_baloldal_gyogyosait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47cec07-3703-4fcc-9807-39091361b012","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Trump_terrorszervezette_nyilvanitana_a_radikalis_baloldal_gyogyosait","timestamp":"2019. július. 28. 08:38","title":"Trump terrorszervezetté nyilvánítaná a radikális baloldal \"gyogyósait\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f806577f-cf3c-4c8a-b3a8-bed15fd29af6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek találmány a légkondi, de miért csak a szobába raknánk, ha a hátunkat is hűthetjük vele? A Sonynál kitalált eszköz épp így működik.","shortLead":"Remek találmány a légkondi, de miért csak a szobába raknánk, ha a hátunkat is hűthetjük vele? A Sonynál kitalált eszköz...","id":"20190729_sony_reon_pocket_legkondicionalas_forrosag_elleni_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f806577f-cf3c-4c8a-b3a8-bed15fd29af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9386b654-1f47-40a0-a01b-01e96855c805","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_sony_reon_pocket_legkondicionalas_forrosag_elleni_vedekezes","timestamp":"2019. július. 29. 11:03","title":"Milyen kánikula? Ruhába rejthető légkondival jön ki a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","shortLead":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","id":"20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662b1ff-1f83-4897-b6d9-e5f31c55227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","timestamp":"2019. július. 29. 06:59","title":"A számok is bizonyítják: az oktatáson és az egészségügyön spórol a leginkább a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","shortLead":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","id":"20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86b7fc4-c9b4-4e6c-928e-e1bbecb9c46c","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","timestamp":"2019. július. 27. 15:30","title":"Fennakadt egy ausztrál úszó a doppingteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal, hogy tavasszal bemutatták az összehajtható okostelefonjukat. Most épp a Huawei Mate X piaci bevezetése kapcsán történt újabb fejlemény.","shortLead":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal...","id":"20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a052032-95e1-41d9-86bc-6bbec6e82b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Újabb fordulat az összehajtható telefonoknál, ezúttal a Huawei Mate X-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyet sem sokszor látni: gyakorlatilag átfújta a szél a Balaton víztömegét az egyik oldalról a másikra.","shortLead":"Ilyet sem sokszor látni: gyakorlatilag átfújta a szél a Balaton víztömegét az egyik oldalról a másikra.","id":"20190728_Szo_szerint_kibillentette_a_Balatont_a_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288ce8d6-cf60-4306-9de5-dc5ef2437a75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Szo_szerint_kibillentette_a_Balatont_a_vihar","timestamp":"2019. július. 28. 19:43","title":"Szó szerint kibillentette a vihar a Balatont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abban az esetben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.","shortLead":"Abban az esetben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.","id":"20190727_Az_Irsziget_egyesuleserol_es_Skocia_kivalasarol_beszelt_az_ir_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbf568-899f-4186-8918-d277701d45e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Az_Irsziget_egyesuleserol_es_Skocia_kivalasarol_beszelt_az_ir_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 27. 15:43","title":"Az Ír-sziget egyesüléséről és Skócia kiválásáról beszélt az ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]