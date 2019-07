Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan hiánycikkek, amelyek még fel sem kerültek rá. Ritka betegségben szenvedők sem jutnak hozzá a gyógyszerükhöz, és csak találgatni lehet, hogy miért. Az egyik ok az lehet, hogy február óta minden gyógyszert biztonsági elemekkel, egyedi azonosítókkal, kódokkal kell ellátni. A megoldás a külföldi beszerzés lehet, ám ez nem is olyan egyszerű.","shortLead":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan...","id":"20190731_gyogyszerhiany_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a42a8f-4f5b-4897-95eb-e8fefd52c2f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_gyogyszerhiany_lista","timestamp":"2019. július. 31. 06:30","title":"Még annál is súlyosabb a gyógyszerhiány, mint ahogy a hivatalos lista alapján látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e3c0df-e12f-4e6d-9258-7004145affc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő tavasszal mutatkozhat be élesben az az újragondolt ülés, ami kényelmesebbé teheti az utazást a repülőgépeken.","shortLead":"Jövő tavasszal mutatkozhat be élesben az az újragondolt ülés, ami kényelmesebbé teheti az utazást a repülőgépeken.","id":"20190730_molon_labe_seating_repulogep_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e3c0df-e12f-4e6d-9258-7004145affc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2891bb-4cb5-4b07-b1eb-5d0f65dc8869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_molon_labe_seating_repulogep_ules","timestamp":"2019. július. 30. 08:33","title":"Kitaláltak egy megoldást, sokkal kényelmesebb lehet a repülőgépek középső ülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A NISZ egyik Microsoft-licenc-megrendelésének adatai egyeznek annak az ügynek az adataival, amiről a Microsoft Magyarország az amerikai igazságügyi minisztériumnak beismerte, hogy korrupció történt.","shortLead":"A NISZ egyik Microsoft-licenc-megrendelésének adatai egyeznek annak az ügynek az adataival, amiről a Microsoft...","id":"20190730_Microsoftkorrupcio_Hadhazy_talalt_ket_gyanusitottat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b02fd8-dc26-45b6-bbdb-d2e9f644211b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Microsoftkorrupcio_Hadhazy_talalt_ket_gyanusitottat","timestamp":"2019. július. 30. 13:59","title":"Microsoft-korrupció: Hadházy talált két gyanús ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","shortLead":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","id":"20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f4030-78fa-4ca2-b72e-2c5aea1360d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","timestamp":"2019. július. 29. 12:38","title":"Az MTV eltávolítaná Michael Jackson nevét az egyik legfontosabb díjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le a kaliforniai Monterey-öbölben is.","shortLead":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le...","id":"20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f472aa-9e09-48f7-bee9-0c18c5451b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","timestamp":"2019. július. 30. 21:03","title":"Fóka keveredett egy hatalmas bálna szája és ebédje közé, egy fotós pont lekapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63905a5-94d5-46c8-be58-6da333b6ba75","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Luca széke ripsz-ropsz összedobott projekt az új Bibó Szakkollégiumhoz képest. ","shortLead":"A Luca széke ripsz-ropsz összedobott projekt az új Bibó Szakkollégiumhoz képest. 