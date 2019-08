Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","shortLead":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","id":"20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d518102-bb8f-4ece-b74e-a06e223d4a1f","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:38","title":"Újra kinyithat Bige László szolnoki gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta tízezres különbséget jelenthet.","shortLead":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta...","id":"20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91412e1b-763d-4fbd-ac91-58de8703df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:17","title":"A költségvetést is megrengethetik a nyugdíjrendszer méltánytalanságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","shortLead":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","id":"20190805_Leo_Messi_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df5e70-02b1-4b3a-b0f8-a9fd4e2676bd","keywords":null,"link":"/sport/20190805_Leo_Messi_megserult","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:31","title":"Leo Messi megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem zárta ki a román Craiovát a botrányos Európa Liga-selejtező miatt.","shortLead":"Nem zárta ki a román Craiovát a botrányos Európa Liga-selejtező miatt.","id":"20190805_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_fegyelmi_bizottsag_ovas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5042b58-b3f1-4472-b888-7576e3992d13","keywords":null,"link":"/sport/20190805_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_fegyelmi_bizottsag_ovas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 18:58","title":"Hiába óvott a Honvéd: elutasította az UEFA a keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kísérleti jelleggel. ","shortLead":"Egyelőre csak kísérleti jelleggel. ","id":"20190806_Napelemparkot_epit_a_Videoton_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9568c155-d81b-4742-b530-fa248b2746f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Napelemparkot_epit_a_Videoton_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:56","title":"Napelemparkot épít a Videoton Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","shortLead":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","id":"20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009405b-41c0-470b-8b59-d076274ca291","keywords":null,"link":"/sport/20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:35","title":"Fordulat a Honvéd ügyében: ellenük is eljárást indított az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én Rácalmáson.\r

\r

","shortLead":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én...","id":"20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e5036-3ad7-49ce-989c-b8953b9d6a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:13","title":"Stílusos Vidéki Éttermiség újratöltve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39212b-bdba-470a-b08c-5deaab8689f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazánkban is beárazták a 8-as sorozat vadonatúj 4+1 személyes kivitelét. ","shortLead":"Hazánkban is beárazták a 8-as sorozat vadonatúj 4+1 személyes kivitelét. ","id":"20190806_30_millio_forint_itthon_a_legolcsobb_4_ajtos_8as_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a39212b-bdba-470a-b08c-5deaab8689f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ac727-5420-47e8-b3a1-a04ab6abdf4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_30_millio_forint_itthon_a_legolcsobb_4_ajtos_8as_bmw","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:21","title":"30 millió forint itthon a legolcsóbb 4 ajtós 8-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]