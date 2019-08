Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","shortLead":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","id":"20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89ac2b-45e7-4256-bb7c-0055dccbbe3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:47","title":"A vendégeire törte a szélvédőt az albán éttermes, úgy bepöccent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán egy rossz dátumozás miatt, de a vártnál két és fél héttel korábban tiltották meg, hogy új embereket vegyenek fel a közigazgatásba.","shortLead":"Talán egy rossz dátumozás miatt, de a vártnál két és fél héttel korábban tiltották meg, hogy új embereket vegyenek fel...","id":"20190821_Meglepetesszeruen_zuhant_ra_a_kozigazgatasra_a_letszamstop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31033ec0-5d74-4ae8-8c20-5de76b5232ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Meglepetesszeruen_zuhant_ra_a_kozigazgatasra_a_letszamstop","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:08","title":"Meglepetésszerűen zuhant rá a közigazgatásra a létszámstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara - írja a HVG hetilap.","shortLead":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara...","id":"201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2e689-6bde-40de-a8a6-891d36d73303","keywords":null,"link":"/itthon/201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:32","title":"Lassan Budapestre költözik a Pázmány Egyetem teljes bölcsészkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060dada-5c78-41b0-acff-298c7614954a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:21","title":"Zöld rendszámos új Mercedes, itt a plugin hibrid B-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc36f9-7d9f-4125-97c6-60645cb030dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új telefont jelentett be a Samsung, igaz, messze nem volt akkora felhajtás körülötte, mint a Note10 körül. Ennek ellenére a gyártó biztos abban, hogy szívesen fogadják majd az újdonságot, elsősorban Európában.","shortLead":"Új telefont jelentett be a Samsung, igaz, messze nem volt akkora felhajtás körülötte, mint a Note10 körül. Ennek...","id":"20190821_samsung_galaxy_a10s_eros_kozepkategorias_telefon_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cc36f9-7d9f-4125-97c6-60645cb030dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c74d88-3fe5-4b2f-a1ad-85ce4ba82bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_samsung_galaxy_a10s_eros_kozepkategorias_telefon_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:03","title":"Bejelentett egy telefont a Samsung azoknak, akik nem akarnak sokat költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves többlet.","shortLead":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves...","id":"20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774148-155c-45ac-824e-0bed71ff7c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:26","title":"Többlettel zárta a költségvetés a második negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet...","id":"20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749c3cf5-57a8-460b-975f-e362f6b143cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:03","title":"India lehet a negyedik Holdra szálló állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendszámos kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül senki. ","shortLead":"A román rendszámos kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül...","id":"20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fe9373-c257-4a07-9c8c-02ee2ca4a956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:17","title":"Fotó: Ezt az autószállítmányt próbálja meg valaki felülmúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]