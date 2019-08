Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","shortLead":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","id":"20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0159e9d6-9286-4c91-a4a4-5d0826b68a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:11","title":"Megkapta az építési engedélyt a hatsávos M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 5000 amerikai árucikkre vet ki pótvámot Kína, köztük nyersolajra és autókra, mintegy 75 milliárd dollár értékben.","shortLead":"Több mint 5000 amerikai árucikkre vet ki pótvámot Kína, köztük nyersolajra és autókra, mintegy 75 milliárd dollár...","id":"20190823_Kina_visszacsap_a_kereskedelmi_haboruban_ujabb_amerikai_importcikkekre_vet_ki_potvamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d987005-26af-4618-95c7-f4254937b0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Kina_visszacsap_a_kereskedelmi_haboruban_ujabb_amerikai_importcikkekre_vet_ki_potvamot","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:24","title":"Kína visszacsap a kereskedelmi háborúban, újabb amerikai importcikkekre vet ki pótvámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum is kiderült.","shortLead":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum...","id":"20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae043d8-0fcb-46ab-b4bf-2271aeb30ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már ingyenesek lesznek a most fizetős YouTube-tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d","c_author":"Balavány György","category":"elet","description":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni, amíg képes „leigázni a természetet.”","shortLead":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni...","id":"20190825_Embergyulolo_allatbaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759acbec-c694-47dc-91bb-2137a857d5fb","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Embergyulolo_allatbaratok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:30","title":"Balavány: Embergyűlölő állatbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","shortLead":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","id":"20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba0df8c-cd54-4735-a8d3-70dfbad0514b","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:18","title":"41 fát vágtak ki a budai Szent Margit Gimnázium kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","shortLead":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","id":"20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcfd802-122f-4b2e-95a7-1bbd461d9565","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:51","title":"Beismerő vallomást tett a balatonfűzfői gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3f9358-6a40-43c0-bb5c-6d723ce11b95","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Most indul az önkormányzati kampány, amelyben öt éve Orbán Viktorra nagy szerep hárult. Idén sem lesz ez másképp, úgyhogy megnéztük, mire volt elég a személyes jelenléte a 2014-es polgármester-választás előtt.","shortLead":"Most indul az önkormányzati kampány, amelyben öt éve Orbán Viktorra nagy szerep hárult. Idén sem lesz ez másképp...","id":"20190824_Orban_felszantotta_az_orszagot_de_volt_ahol_ez_is_keves_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3f9358-6a40-43c0-bb5c-6d723ce11b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969f277-2456-47ea-bc6d-b3ee7444b04d","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Orban_felszantotta_az_orszagot_de_volt_ahol_ez_is_keves_volt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 07:00","title":"Orbán felszántotta az országot, de volt, ahol ez is kevés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját. Szlovénia komoly bajba kerülhet, mert az európai feldolgozóüzemek be vannak táblázva.\r

\r

","shortLead":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén...","id":"20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a96450-6306-4436-aaa5-024b99d02370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:02","title":"\"Európa nyilvános vécéje\" – Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]