[{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –, hogy a szélsőséges edelényi politikus győzzön, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –...","id":"20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd813c40-6423-4d4a-a68b-cd4264e7c9bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:48","title":"Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","shortLead":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","id":"20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c39f75-4c21-43f9-8302-75fd6fdfe40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:54","title":"Egy brit férfi 9 milliónyi ékszert lopott Pécs belvárosában, de az egészet felvették egy mobillal - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa rendőrsége.\r

","shortLead":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa...","id":"20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d928158-8078-430a-858b-af6eb9c2bb35","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:40","title":"Emelkedett a texasi ámokfutás halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cdba9f-0edd-4383-a2c3-0d9c4a142b5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt. ","shortLead":"Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt. ","id":"20190902_Ketszer_annyian_tanulnak_egyhazi_iskolaban_mint_tiz_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58cdba9f-0edd-4383-a2c3-0d9c4a142b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334a67f7-46ef-4051-9612-93872830fd8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Ketszer_annyian_tanulnak_egyhazi_iskolaban_mint_tiz_eve","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:32","title":"Kétszer annyian tanulnak egyházi iskolában, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","shortLead":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","id":"20190903_bosch_elektromos_babakocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73313a-177f-4900-9845-e87626fcf920","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_bosch_elektromos_babakocsi","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:03","title":"Megjött a segítség kimerült szülők számára: elektromos babakocsit ad ki a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Intertől távozó argentin csatár kölcsönbe érkezik a PSG-hez.","shortLead":"Az Intertől távozó argentin csatár kölcsönbe érkezik a PSG-hez.","id":"20190903_Eldolt_Parizsba_koltozik_at_az_Inter_argentinja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053a4332-ba9d-487a-9bec-a5e5f34d992f","keywords":null,"link":"/sport/20190903_Eldolt_Parizsba_koltozik_at_az_Inter_argentinja","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:29","title":"Viharos távozása után Neymar csapattársa lesz Icardi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le, így legalább utódja el tud majd helyezkedni.","shortLead":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le...","id":"20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d1785f-f2d3-4a3b-8a67-0ed33c79828e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:11","title":"A helyettes államtitkár szerint a pedagógushiány miatt legalább el tudnak helyezkedni a friss diplomások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","shortLead":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","id":"20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a4c3c1-0c77-4438-a3e8-4bda27af94e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:55","title":"Videó: Kanyarodó sávon előzve száguldott végig a buszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]