[{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","shortLead":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","id":"20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664bdcbb-d8c8-4727-8f21-dee9e0815349","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","timestamp":"2019. január. 20. 21:11","title":"Lékai Máté legjobb napja: \"Nyertünk és apa lettem!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette meg ismerősét.","shortLead":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette...","id":"20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447e244b-4d70-437b-8636-dba91baaec3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","timestamp":"2019. január. 20. 08:29","title":"Láncfűrésszel vágta arcon szomszédját egy dunavecsei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","shortLead":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","id":"20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e356d-9fdf-4099-87da-64f434a019b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","timestamp":"2019. január. 21. 07:47","title":"Már 85 halottja van a mexikói vezetékrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután vasárnap három góllal kikapott Angola csapatától.","shortLead":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután...","id":"20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8fdd98-d9ec-4851-a985-f7fa565c260f","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","timestamp":"2019. január. 20. 15:36","title":"Kézilabda vb: az utolsó helyezett már megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget a vizsgálata után.","shortLead":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget...","id":"20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe04529-138e-470f-b7da-65ef6a042eae","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. január. 21. 10:01","title":"Engedély nélküli követelésvásárlásért büntetett egy céget tízmillió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Többen is beszálltak a gulyás- és palacsintakészítésbe. Lékai Máté közben újra hazautazott, hogy párjával és újszülöttjükkel legyen. ","shortLead":"Többen is beszálltak a gulyás- és palacsintakészítésbe. Lékai Máté közben újra hazautazott, hogy párjával és...","id":"20190121_kezilabda_vb_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szabadnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d27b570-4f08-4a93-aa08-ab707cda7276","keywords":null,"link":"/sport/20190121_kezilabda_vb_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szabadnap","timestamp":"2019. január. 21. 20:19","title":"Kézilabda-vb: közös főzőcskézéssel lazítottak a játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","shortLead":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","id":"20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d8f45-c10d-46df-b961-b312081ed6a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2019. január. 21. 08:49","title":"Ez csak ízelítő volt abból, ami ezután jön – üzente a zimbabwei elnök, miután a tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne bejelentette: megállapodtak az autópályákat fenntartó és a díjakat beszedő vállalatokkal, hogy jelentős kedvezményt adnak a fizetős útszakaszok rendszeres használóinak.","shortLead":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne...","id":"20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5652460-af4b-4a99-9661-3a90b35d4af9","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","timestamp":"2019. január. 21. 12:13","title":"Visszatérítést kapnak az autópályadíjból a keményen dolgozó kisemberek a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]