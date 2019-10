Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","shortLead":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","id":"20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082dc5b-b869-4838-8b0b-f3628a31fc2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:15","title":"Rá ne kattintson a Raiffeisen nevében terjedő levélre, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Széllel jön a hideg a hét közepén.","shortLead":"Széllel jön a hideg a hét közepén.","id":"20190929_27_fok_es_talajmenti_fagy_is_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20067f3b-b330-413a-ae04-64fe8fa75fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_27_fok_es_talajmenti_fagy_is_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:52","title":"27 fok és talajmenti fagy is várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn a washingtoni képviselőház három bizottsága az Ukrajnával kapcsolatos vizsgálatok ügyében.","shortLead":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn...","id":"20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45073f9a-0da8-4c5f-83dc-59efd633af5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","timestamp":"2019. október. 01. 05:38","title":"Az amerikai képviselőház három bizottsága is beidézte Trump ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","shortLead":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","id":"20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7d846-24f4-4ded-88bf-b58b4bded3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:12","title":"Csődöt jelentett és törölte járatait az Adria Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy győzelmet arató fideszes Bácskai János és a kerület korrupciós botrányainak felgöngyölítésében élen járó, annak folytatását ígérő ellenzéki jelölt, Baranyi Krisztina közül választhatnak. A kerületben a felmérések szerint akár nyerhetne is az ellenzék, de nagy kérdés, hogy idén mennyi szavazatot visznek el a korábban is bezavaró lokálpatrióták, és mennyire hat az itt élőkre a kormánypárti nyomasztás. Helyszíni riport Ferencvárosból, a tíz kiemelt választási csataterünk egyikéből. ","shortLead":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy...","id":"20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e24aa53-7959-4937-9b25-7d99c02e4e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:30","title":"Tapasztalt polgármester vagy tiszta kéz kell Ferencvárosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","shortLead":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","id":"20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24952367-3a07-45dc-b4f8-b4f95369df06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:15","title":"Visszahívja az IKEA az egyik termékét, mert a patentje fulladást okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c569c9d0-45d2-4d40-9807-ead73a011e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktívan ment a mobilos fotózás az eseményen.","shortLead":"Aktívan ment a mobilos fotózás az eseményen.","id":"20190929_fidesz_kongresszus_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c569c9d0-45d2-4d40-9807-ead73a011e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184ae25c-6dda-4f96-938c-bd08e4623301","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:31","title":"Erős volt a szelfiverseny a Fidesz-kongresszuson, de Novák Katalin kiütéssel nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről. ","shortLead":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele...","id":"20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704aa0b-997d-4962-81bb-3d4752f954c7","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"A Pázmány anglisztika szakán tanul és dolgozik a menekült modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]