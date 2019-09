Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A központosított kormányközeli médiakonglomerátumnál központosítják a reklámfelületek értékesítését is. Főszerepben egy kipróbált káder. ","shortLead":"A központosított kormányközeli médiakonglomerátumnál központosítják a reklámfelületek értékesítését is. Főszerepben...","id":"201939_salesworks_a_kesma_reklamugynoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfee2fa-a23f-41b4-9076-e56c71d735b6","keywords":null,"link":"/360/201939_salesworks_a_kesma_reklamugynoksege","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:00","title":"Volt Class FM-es vezetésével értékesíti reklámhelyeit a KESMA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0802df-748c-4a5c-bfcc-cdafcc66c378","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A honos európai fák felét a kihalás fenyegeti.","shortLead":"A honos európai fák felét a kihalás fenyegeti.","id":"20190927_Kipusztulhat_a_vadgesztenye_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c0802df-748c-4a5c-bfcc-cdafcc66c378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c20705-1b28-4245-bfd7-204e01d2c95a","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Kipusztulhat_a_vadgesztenye_Europaban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:59","title":"Kipusztulhat a vadgesztenye Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már Cipruson van a családjával. Pont hazaért lánya 10. születésnapjára.","shortLead":"A férfi már Cipruson van a családjával. Pont hazaért lánya 10. születésnapjára.","id":"20190928_Negy_ev_utan_hazaterhetett_Ahmed_H","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9150d9f-4cd9-474e-8048-850103a27457","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Negy_ev_utan_hazaterhetett_Ahmed_H","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:32","title":"Négy év után hazatérhetett Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén hozzájutnak az újdonság számos vonzó funkciójához.","shortLead":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén...","id":"20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e8ed20-0747-4d3a-bf2c-45acb64a86ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:33","title":"Jól járnak most a Galaxy S10-ek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő írásbeli kérdésben arról érdeklődik, Gulyás elnézést kér-e.","shortLead":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő...","id":"20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd033b8-c72c-44fa-bff5-cb369ea77998","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:37","title":"Szél Bernadett: Gulyás minden autistát vérig sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

\r

","id":"20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5827ea8-8f81-4870-8b34-2960a9813b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:08","title":"CEU: az új diákok ma indultak el Bécsbe buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó technológiát.","shortLead":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó...","id":"20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd7e71-840d-476d-a6f9-3f8a707a00c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Most dől el, hogy kínai lesz-e a jövő internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]