Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

A New York-i Metropolitan sztártenorja szombaton halt meg Monte Tauró-i otthonában, a szicíliai Augusta elővárosában. A mentők sikertelenül kísérelték meg újraélesztését.","shortLead":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő...","id":"20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada7aeb-c16d-4abd-b8bd-1a7fbb2bbec0","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","timestamp":"2019. október. 06. 15:55","title":"Meghalt Marcello Giordani olasz sztártenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott reakciót. ","shortLead":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott...","id":"20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e8071b-e4d5-4f6b-af03-615640eb9b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","timestamp":"2019. október. 07. 11:28","title":"Reagálhatott Borkai ügyére a győri KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84f5135-6986-4dfb-aeb8-8dea39c4aece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vélhetően egy elefántborjú csúszott bele először a vízesés szakadékába a thaiföldi Khao Yai Nemzeti Parkban, őt próbálta megmenteni a másik öt, felnőtt elefánt. ","shortLead":"Vélhetően egy elefántborjú csúszott bele először a vízesés szakadékába a thaiföldi Khao Yai Nemzeti Parkban, őt...","id":"20191006_elpusztult_elefant_vizeses_thaifold_megmentes_vadorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a84f5135-6986-4dfb-aeb8-8dea39c4aece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbb5410-d614-4715-8f35-6390d705dbd0","keywords":null,"link":"/elet/20191006_elpusztult_elefant_vizeses_thaifold_megmentes_vadorok","timestamp":"2019. október. 06. 09:24","title":"Egymást próbálták megmenteni, végül mind a hat elefánt odaveszett egy vízesésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","shortLead":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","id":"20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffa9a4e-22a1-452c-ae68-e88c81c7fddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","timestamp":"2019. október. 07. 15:21","title":"A nap fotója: Hamilton szuperdrága hibrid Ferrarijával pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A klímaváltozáshoz mérhető, ahogy a műanyag szemét „megfertőzi” az ökoszisztémát. Az újrahasznosítás önmagában nem elegendő. Egyelőre olyan csomagolóanyagok sincsenek, amelyekkel kiváltható lenne a műanyag. De forradalmat hozhat, hogy felfedezték: egy mutáns enzim műanyaggal táplálkozik.","shortLead":"A klímaváltozáshoz mérhető, ahogy a műanyag szemét „megfertőzi” az ökoszisztémát. Az újrahasznosítás önmagában nem...","id":"20190801_A_termeszet_visszavag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367e7d01-0cb9-41c5-8a91-a395366dbf73","keywords":null,"link":"/360/20190801_A_termeszet_visszavag","timestamp":"2019. október. 07. 12:10","title":"Gordiuszi csomó: kellenek a műanyagok, de meg is kellene szabadulnunk tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","shortLead":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","id":"20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78809158-2841-42ad-8e5e-462bd1d33ef9","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Samuel L. Jackson beolvasott Scorsesének a Marvel-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef17bb03-75f9-4ec7-924f-3bd43c4972b2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A menzán van csirkepaprikás, a CEU élete viszont örökre megváltozott: 300 hallgatójuk idén már Bécsben kezdi a tanévet. A tanárok és a könyvtári könyvek számára egy évig az ingázás veszi át a főszerepet, jövőre viszont már nemcsak a hallgatók, hanem ők is Ausztriában folytatják. Az egyetem rektora szerint, ami velük történt nem esetleges, hanem egy egypártrendszer megszilárdulásához vezető lépés, de nem adják fel és a Nádor utca sem marad üres. ","shortLead":"A menzán van csirkepaprikás, a CEU élete viszont örökre megváltozott: 300 hallgatójuk idén már Bécsben kezdi a tanévet...","id":"20191007_CEU_koltozes_becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef17bb03-75f9-4ec7-924f-3bd43c4972b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed296ead-7d9e-4135-9b65-3e974baf17d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_CEU_koltozes_becs","timestamp":"2019. október. 07. 20:00","title":"Kétszázmillió euróba kerül, hogy Bécsbe száműzték a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]