[{"available":true,"c_guid":"fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokon az egyik, ha nem a legnagyobb elért sikere az ellenzéknek az, hogy a polgármesteri címek mellé a közgyűlési többséget is megszerezték. Több olyan hely is van Budapesten és országban, ahol a polgármesteri címet nem, de a közgyűlési többséget elvitte az ellenzék.","shortLead":"Az önkormányzati választásokon az egyik, ha nem a legnagyobb elért sikere az ellenzéknek az, hogy a polgármesteri címek...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_budapest_megyei_jogu_varosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1922fa3-87b2-433b-ac17-e22e96549c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_budapest_megyei_jogu_varosok","timestamp":"2019. október. 14. 12:10","title":"Ahol nyert, ott mindent vitt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová mindketten a Türk Tanács soron következő ülésére érkeztek.","shortLead":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová...","id":"20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fc2dd-5cee-4008-9d3d-8f2ddfa3f4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","timestamp":"2019. október. 14. 18:42","title":"Erdogan megköszönte Orbánnak a nemzetközi kiállást mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40be4e75-4a45-45dc-9f83-9a326cdd26ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A homoki prérifüvet már 2017-ben kimutatták Magyarországon, de azóta máshol is megjelent. Szinte kiirthatatlan, az állatok nem fogyasztják, és a szárazságot is jól tűri.","shortLead":"A homoki prérifüvet már 2017-ben kimutatták Magyarországon, de azóta máshol is megjelent. Szinte kiirthatatlan...","id":"20191015_veszelyes_fufaj_magyarorszag_homoki_prerifu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40be4e75-4a45-45dc-9f83-9a326cdd26ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997c0ed1-5948-4120-9a9a-e509271ebbe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_veszelyes_fufaj_magyarorszag_homoki_prerifu","timestamp":"2019. október. 15. 11:33","title":"Veszélyes észak-amerikai fűfaj terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","shortLead":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","id":"20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bbca09-704b-40c1-beca-efc452a3272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","timestamp":"2019. október. 14. 09:18","title":"Török Gábor: 2006 óta ez az első választás, amit a Fidesz nem nyert meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc87d6b6-1f70-40c6-b0a4-b1b83fd62a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajótájékoztatón ismertette a lezárt nyomozás eredményeit a rendőrség. ","shortLead":"Sajótájékoztatón ismertette a lezárt nyomozás eredményeit a rendőrség. ","id":"20191015_hableany_nyomozas_vege_sajtotajekoztato_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc87d6b6-1f70-40c6-b0a4-b1b83fd62a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441adf00-27a8-4bb9-a2cb-383ee9e4a338","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_hableany_nyomozas_vege_sajtotajekoztato_rendorseg","timestamp":"2019. október. 15. 09:08","title":"\"Egyszerűen nem vette észre a Hableányt\" a Viking kapitánya – befejeződött a nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szinte teljesen lecserélődött a Filmszakmai Döntőbizottság tagsága. Az új testületben egyetlen nő sem lesz.","shortLead":"Szinte teljesen lecserélődött a Filmszakmai Döntőbizottság tagsága. Az új testületben egyetlen nő sem lesz.","id":"20191014_Kael_Csaba_tisztogatasba_kezdett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d99168-6bc6-4bbb-b4e3-9fa07dde53fc","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_Kael_Csaba_tisztogatasba_kezdett","timestamp":"2019. október. 14. 15:13","title":"Káel Csaba tisztogatásba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd06f51e-6574-4681-b85c-4c313b06275a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós is részt vesz a miniszterelnökkel a Türk Tanács ülésén.","shortLead":"Maróth Miklós is részt vesz a miniszterelnökkel a Türk Tanács ülésén.","id":"20191015_maroth_miklos_elkh_orban_viktor_baku_turk_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd06f51e-6574-4681-b85c-4c313b06275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529e9fa-4b5e-4762-9714-ff792d33add4","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_maroth_miklos_elkh_orban_viktor_baku_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 15. 10:06","title":"Kiakadtak az akadémiai dolgozók, amiért Maróth Bakuba utazott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja – a fogyasztóvédelem a reklámtörvény e pontjára hivatkozva bírságolta meg a Coca-Colát augusztusban indított plakátkampánya miatt.\r

","shortLead":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését...","id":"20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c2a16a-5813-4985-8a48-8f032b40e0aa","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","timestamp":"2019. október. 14. 14:29","title":"Megbírságolták a Coca-Colát a meleg párokat szerepeltető reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]