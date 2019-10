Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Budapest is részvényes az Est Mediában, amely nemrég nagy bizniszt kötött egy állami megrendeléseknél befutó IT-cég felvásárlásával – derült ki a cégbírósági iratokból. A korábbi városvezetés elismerte, hogy a cég felhalmozott köztartozásának több mint 97 százalékát elengedték a csődeljárásban, a maradékért pedig részvényt kaptak. A főpolgármester hivatala szerint még sincs szó arról, hogy a tőzsdén spekulálnának a közvagyonnal, inkább gyarapították azt. Egy befektetői érdekvédelmi szervezet szerint viszont ez klasszikus hazardírozás, még ha most nyerésben vannak is.","shortLead":"Budapest is részvényes az Est Mediában, amely nemrég nagy bizniszt kötött egy állami megrendeléseknél befutó IT-cég...","id":"20191016_est_media_delta_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bdac16-e180-4bef-9eb3-887d9505b6bf","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_est_media_delta_budapest","timestamp":"2019. október. 16. 05:47","title":"Pikáns húzással lett részvényes az Est Médiában a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","shortLead":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","id":"20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b390407e-0741-46e4-bbdf-d0d8fe95e461","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:25","title":"Lázár: Vásárhelyen lezárult egy korszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Géppisztoly, hangtompító és lőszer is volt a Röszkén lekapcsolt szerbnél.","shortLead":"Géppisztoly, hangtompító és lőszer is volt a Röszkén lekapcsolt szerbnél.","id":"20191016_lofegyver_roszke_geppisztoly_hataratkelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d05c2b-a6e4-4329-86ab-a88bda6e8e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_lofegyver_roszke_geppisztoly_hataratkelo","timestamp":"2019. október. 16. 08:53","title":"Harminc lőfegyverrel akarta átlépni a magyar határt egy szerb férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. Inkább előre rögzített videóüzenetben szólt a képviselőkhöz.","shortLead":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti...","id":"20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2351b758-9af4-48e1-9cc7-5a253d22eedd","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","timestamp":"2019. október. 16. 09:54","title":"Belefojtotta a szót az ellenzék a hongkongi kormányzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","shortLead":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","id":"20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18341604-fb03-4681-aedf-7924099a442a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","timestamp":"2019. október. 14. 16:46","title":"Itt a Porsche olcsóbb és gyengébb villanyautója, ami még így is 530+ lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja – a fogyasztóvédelem a reklámtörvény e pontjára hivatkozva bírságolta meg a Coca-Colát augusztusban indított plakátkampánya miatt.\r

","shortLead":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését...","id":"20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c2a16a-5813-4985-8a48-8f032b40e0aa","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","timestamp":"2019. október. 14. 14:29","title":"Megbírságolták a Coca-Colát a meleg párokat szerepeltető reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető szűkszavú posztban reagált.","shortLead":"A műsorvezető szűkszavú posztban reagált.","id":"20191014_berki_krisztian_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c229-52dc-44be-9023-f995502e3dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_berki_krisztian_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 15:21","title":"Berki Krisztián is gratulált Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","shortLead":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","id":"20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3c8e42-c803-4e13-b9eb-62f9e373729b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","timestamp":"2019. október. 14. 18:09","title":"Tüntetők zárták le a barcelonai repülőtér környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]