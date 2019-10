Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek. Ez akár egy strigula is lehet Borkai Zsolt mellett abban a taktikai játszmában, amelynek során Orbán Viktorék azt latolgatják, a szexorgia miatt megszégyenült polgármester maradhat-e a hatalomban. \r

","shortLead":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek...","id":"201942_tiborcz_vedelmeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef53d8ee-6d29-4d0a-8840-3ff3eda10b66","keywords":null,"link":"/360/201942_tiborcz_vedelmeben","timestamp":"2019. október. 17. 13:55","title":"Borkai az ügyei elévülésére játszhat és ez veje miatt Orbán érdeke is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A 33 éves terézvárosi polgármester, Soproni Tamás nem lesz engedékenyebb a szórakozóhelyekkel, mint elődje. Az pedig nem csak kampányígéret volt, hogy a kerületben minden harmadik parkolóhelyen csak helyiek állhatnak esténként. Róla is terjednek rémhírek, ezért az átadás-átvétel után az első dolga az lesz, hogy megnyugtassa a hivatal dolgozóit, a volt polgármestert pedig felkérte, álljon mellé a színpadra október 23-án. Interjú Soproni Tamással. ","shortLead":"A 33 éves terézvárosi polgármester, Soproni Tamás nem lesz engedékenyebb a szórakozóhelyekkel, mint elődje. Az pedig...","id":"20191017_Soproni_Tamas_Nem_keszulok_boszorkanyuldozesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccda81a4-35ad-4f77-8fd1-520943a97489","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Soproni_Tamas_Nem_keszulok_boszorkanyuldozesre","timestamp":"2019. október. 17. 17:00","title":"Soproni Tamás: \"Nem készülök boszorkányüldözésre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati választásokon. A lehetőségeik korlátozottak, de a nyilvánosság például segíthet. ","shortLead":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati...","id":"201942_varkert_bezar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a636248-b337-440b-8446-f005e35b7e5e","keywords":null,"link":"/360/201942_varkert_bezar","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Pár udvari beszállítót kiüthetnek az új városvezetők, az oligarchákat nem tudják megsebezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. október. 17. 11:30","title":"Mit adhat a vállalati képzés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni az augusztusi, észak-oroszországi nukleáris baleset helyszínének a közelébe.","shortLead":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni...","id":"20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e717d6c8-5d55-48a5-a0c0-3dce15742327","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. október. 17. 11:59","title":"Nem engedték az amerikaiakat az oroszországi nukleáris baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyette Jakab Péter érkezhet.","shortLead":"Helyette Jakab Péter érkezhet.","id":"20191017_Sneider_Tamas_nem_indul_ujra_a_Jobbik_elnoki_szekeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f62430a-b698-4da0-b90e-f24e7f543813","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Sneider_Tamas_nem_indul_ujra_a_Jobbik_elnoki_szekeert","timestamp":"2019. október. 17. 15:37","title":"Sneider Tamás nem indul újra a Jobbik elnöki székéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terhes nőket, kisgyerekeket is mentett egy, az olasz partoktól 90 km-re talált gumicsónakból egy olasz hajó, amely összesen 176 emberrel megérkezett Tarantóba. ","shortLead":"Terhes nőket, kisgyerekeket is mentett egy, az olasz partoktól 90 km-re talált gumicsónakból egy olasz hajó, amely...","id":"20191018_104_menedekkerot_mentett_ki_egy_hajo_Olaszorszagnal_egy_gumicsonakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4885ba0-456f-44a7-a924-14bc3a7a0569","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_104_menedekkerot_mentett_ki_egy_hajo_Olaszorszagnal_egy_gumicsonakbol","timestamp":"2019. október. 18. 18:18","title":"104 menedékkérőt mentett ki egy hajó Olaszországnál egy gumicsónakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]