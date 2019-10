Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c24f0c9-5689-452e-8cf9-4f0bff2246aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövést leadó rendőrtiszt úgy érezte, veszélyben van az élete. Egyelőre nem emelnek vádat a tüntető ellen.","shortLead":"A lövést leadó rendőrtiszt úgy érezte, veszélyben van az élete. Egyelőre nem emelnek vádat a tüntető ellen.","id":"20191002_Letartoztatta_a_hongkongi_rendorseg_a_meglott_tuntetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c24f0c9-5689-452e-8cf9-4f0bff2246aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21bc164-cb9a-41a0-8503-2b7bde699f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Letartoztatta_a_hongkongi_rendorseg_a_meglott_tuntetot","timestamp":"2019. október. 02. 14:55","title":"Letartóztatta a hongkongi rendőrség a meglőtt diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","shortLead":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","id":"20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98339c6f-5069-4f7a-aa7e-b28b037575bb","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","timestamp":"2019. október. 01. 16:29","title":"Több százezer forintba kerül majd, hogy eredeti komodói sárkányt láthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak Trócsányi bukásáról. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak...","id":"20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f8087e-57d4-4549-8bfb-ebc101e956d1","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártó az USA-ban védte a sajtószabadságot, elhunyt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ed2515-36e7-40a4-a54d-18df51a6ea2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Janusz Wojciechowski a mezőgazdasági portfóliót kapná, de az EP mezőgazdasági szakbizottsága nem volt megelégedve a válaszaival. ","shortLead":"Janusz Wojciechowski a mezőgazdasági portfóliót kapná, de az EP mezőgazdasági szakbizottsága nem volt megelégedve...","id":"20191001_Nem_volt_eleg_meggyozo_a_lengyel_biztosjelolt_ujra_meghallgatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ed2515-36e7-40a4-a54d-18df51a6ea2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3139e51-86d4-4523-b21b-0b78ff1ec860","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Nem_volt_eleg_meggyozo_a_lengyel_biztosjelolt_ujra_meghallgatnak","timestamp":"2019. október. 01. 20:11","title":"Nem volt elég meggyőző a lengyel biztosjelölt, újra meghallgatnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi tétlenül az ellene folyó eljárást Donald Trump és kampánycsapata, akik most is Facebook-hirdetések segítségével terítik az elnök gondolatait.","shortLead":"Nem nézi tétlenül az ellene folyó eljárást Donald Trump és kampánycsapata, akik most is Facebook-hirdetések...","id":"20191001_donald_trump_politikai_hirdetes_facebook_impeachment_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d56ac27-9613-4607-a985-980dacb5673f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_donald_trump_politikai_hirdetes_facebook_impeachment_eljaras","timestamp":"2019. október. 01. 09:42","title":"És akkor Donald Trump feladott 1800 Facebook-hirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában megbukott Trócsányi László helyére jelölt Várhelyi Olivér számára a nagy kiugrás lehet az Európai Bizottság. ","shortLead":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában...","id":"20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf34fb7-e7e5-4260-85b7-d8d08327192d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:00","title":"Előlép Orbán szürke eminenciása: Várhelyi Olivér portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","shortLead":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","id":"20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef0285-695b-4139-8d01-42b80a2b10fa","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","timestamp":"2019. október. 01. 19:58","title":"Új kormányzati cél: minden nagyobb településen legalább heti egyszer legyen zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A székesfehérvári vádlott több lövést is leadott a lakása közelében várakozókra.","shortLead":"A székesfehérvári vádlott több lövést is leadott a lakása közelében várakozókra.","id":"20191002_Nyolc_ev_bortont_kapott_a_buszmegallokban_allokra_tuzet_nyito_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29538dab-f412-416d-a8e0-f78514325442","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Nyolc_ev_bortont_kapott_a_buszmegallokban_allokra_tuzet_nyito_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 16:32","title":"Buszmegállókban állókra lövöldözött, 8 év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]