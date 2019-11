Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba a problémáról, hogy túl vagyunk egy ezredfordulón, és ezzel senki nem foglalkozott még filmekben. Az új filmügyi kormánybiztos hiányolja a saját, közép-európaiakra jellemző humort is, és tisztában van azzal, hogy a legtöbb fiatal most már az okostelefonján vagy az okostévéjén nézi a tartalmakat, ezért azt is sejti, lesz vita az alkotókkal, mert mindenki azt szeretné, ha moziban menne le a filmje. Havas Ágnes távozásáról, a Filmalapban történt személyi változásokról és Andy Vajna örökségéról is beszélgettünk. Interjú.","shortLead":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba...","id":"20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b165013-fe31-4bd1-90eb-c0f7d48336f4","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","timestamp":"2019. november. 11. 06:30","title":"Káel Csaba: Miért ne lehetne Orbán Viktorról is filmet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121853dc-600a-4ff0-b064-91ff90903441","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közszolgákat, közalkalmazottakat tömörítő MKKSZ még tárgyal a kormánnyal az elégséges szolgáltatásról kedden, ettől függ, lesz-e sztrájk.\r

\r

","shortLead":"A közszolgákat, közalkalmazottakat tömörítő MKKSZ még tárgyal a kormánnyal az elégséges szolgáltatásról kedden, ettől...","id":"20191111_A_kormanytol_fugg_sztrajkole_szerdan_a_szocialis_agazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121853dc-600a-4ff0-b064-91ff90903441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e42625f-0e62-4c62-ab8f-5da5cc3d6760","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_A_kormanytol_fugg_sztrajkole_szerdan_a_szocialis_agazat","timestamp":"2019. november. 11. 13:09","title":"A kormánytól függ, sztrájkol-e szerdán a szociális ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086786f5-d842-45fc-98dc-fe0ade16a695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 4600 kilométeres távot közel fél év alatt tette meg.","shortLead":"A 4600 kilométeres távot közel fél év alatt tette meg.","id":"20191111_Hazakajakozott_Norvegiabol_a_magyar_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086786f5-d842-45fc-98dc-fe0ade16a695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22255279-f6cc-4b63-8a69-d0a37f0651a3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Hazakajakozott_Norvegiabol_a_magyar_ferfi","timestamp":"2019. november. 11. 10:52","title":"Hazakajakozott Norvégiából a magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c9ebdd-73ba-4e5f-92a0-3b2f6e25fb22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Száz éve, 1919. november 10-én született Mihail Tyimofejevics Kalasnyikov, a világ legismertebb és legelterjedtebb kézifegyverének tervezője, akinek neve már életében közszó lett.","shortLead":"Száz éve, 1919. november 10-én született Mihail Tyimofejevics Kalasnyikov, a világ legismertebb és legelterjedtebb...","id":"20191110_Mihail_Tyimofejevics_Kalasnyikov_kezifegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c9ebdd-73ba-4e5f-92a0-3b2f6e25fb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d81c848-147c-4bfd-bec5-c5b5dd5e2b59","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Mihail_Tyimofejevics_Kalasnyikov_kezifegyver","timestamp":"2019. november. 10. 15:26","title":"Csak Vietnamban vallották be, de már '56-ban ezzel lőhettek Budapesten a szovjetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi vendégek száma nőtt, a belföldieké csökkent szeptemberben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. ","shortLead":"A külföldi vendégek száma nőtt, a belföldieké csökkent szeptemberben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. ","id":"20191112_A_kulfoldi_vendegek_lenditettek_fel_a_turizmust_szeptemberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574426f7-70c4-41db-ac3a-2d5e00d81d8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_kulfoldi_vendegek_lenditettek_fel_a_turizmust_szeptemberben","timestamp":"2019. november. 12. 09:30","title":"A külföldi vendégek lendítették fel a turizmust szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk fejlődése a bizalom vagy a bizalmatlanság irányába fog megindulni?","shortLead":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk...","id":"20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07458be-2cf5-4c0a-8614-1d78287277c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","timestamp":"2019. november. 12. 08:15","title":"Ilyenek vagyunk, ha babakorunkban kialakult bennünk az ősbizalom. És ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","shortLead":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","id":"20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc7cd96-b123-465f-a1ba-793f39c2a608","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Egy pesti tűzfalra kerültek a Vízipók-csodapók karakterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]