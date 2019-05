Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy mely gyereküléseket érdemes megvásárolni, és melyeket ajánlott inkább elkerülni.","shortLead":"Mutatjuk, hogy mely gyereküléseket érdemes megvásárolni, és melyeket ajánlott inkább elkerülni.","id":"20190524_31_gyerekules_a_2019es_nagy_tesztben_2_nagyon_elverzett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37a5e0c-d234-4439-b412-a87e7eaa6d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_31_gyerekules_a_2019es_nagy_tesztben_2_nagyon_elverzett","timestamp":"2019. május. 24. 06:41","title":"31 gyerekülés a 2019-es nagy tesztben, 2 nagyon elvérzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint a dolgozók – ismerték el egy jegyzőkönyvben.","shortLead":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint...","id":"20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925cfda-f335-4cda-9ecc-1f640084f1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","timestamp":"2019. május. 23. 19:51","title":"Írásba adta a győri kormányablak: nincs pénz vécépapírra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony védőoltást fejlesztettek ki az ausztráliai Adelaide-i Egyetem kutatói.","shortLead":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony...","id":"20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede8b10-a59e-49b3-abcc-f1a02a890289","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","timestamp":"2019. május. 23. 12:03","title":"Megcsinálták a szupervakcinát: egyszerre véd az influenza és a pneumococcus baktérium ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes selejtezőjének harmadik, utolsó fordulójában.","shortLead":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes...","id":"20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1138ee-d699-4063-9b44-4c24ba045e78","keywords":null,"link":"/sport/20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","timestamp":"2019. május. 24. 16:37","title":"Babos nem jutott túl a selejtezőn a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae564aa-5a63-4285-8d9a-6d8434becf27","c_author":"Fabricius Gábor","category":"kultura","description":"Miért kulcskérdés egy közösség mitológiája, illetve a mitológia legfőbb hordozója, a film? Hogy hat a film az identitásra, miként értelmezi a jelent, hogyan épít múltat? Mi történt Magyarországon a filmmel?","shortLead":"Miért kulcskérdés egy közösség mitológiája, illetve a mitológia legfőbb hordozója, a film? Hogy hat a film...","id":"20190524_Fabricius_Gabor_Film_irja_a_multat_igy_a_jelent_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae564aa-5a63-4285-8d9a-6d8434becf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026a2f3c-d95a-4b0d-9011-d03086d22bf2","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Fabricius_Gabor_Film_irja_a_multat_igy_a_jelent_is","timestamp":"2019. május. 24. 19:00","title":"Fabricius Gábor: Film írja a múltat, így a jelent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","shortLead":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","id":"20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74f90-b0bc-4eb3-8837-2885b7468651","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","timestamp":"2019. május. 24. 11:04","title":"Laár András taxiban ülve karambolozott, most nem tud gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","shortLead":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","id":"20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd959f-3ad9-444f-92ba-1c528bcc78f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2019. május. 24. 15:46","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]