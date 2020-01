Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebbea2-5887-4ab9-a8c5-6dc434719b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 19. 12:03","title":"Ez történt: levette a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, de még ingyen elérhető a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó kamuflázsra és a multimodális helyzetváltoztatásra.","shortLead":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó...","id":"20200119_polip_robot_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8057b54-6566-412e-a26e-433fdf177abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_polip_robot_kina","timestamp":"2020. január. 19. 17:03","title":"Saját testénél kisebb csövön is átfér a kínaiak új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység okozta klímaváltozás fokozza a futótüzek kockázatát –m állapította meg egy friss brit elemzés.","shortLead":"Az emberi tevékenység okozta klímaváltozás fokozza a futótüzek kockázatát –m állapította meg egy friss brit elemzés.","id":"20200118_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_futotuzek_kialakulasa_kockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a55cc3-87e2-4d27-9639-a6ae6e26a262","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_futotuzek_kialakulasa_kockazat","timestamp":"2020. január. 18. 19:03","title":"Tüzetesen átnéztek 57 tanulmányt – ugye kitalálja, miért vannak mostanában ekkora tüzek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár lényegében nem vesz többé részt a királyi család munkájában és a királynőt sem képviselhetik. ","shortLead":"A hercegi pár lényegében nem vesz többé részt a királyi család munkájában és a királynőt sem képviselhetik. ","id":"20200118_Elveszitette_a_kiralyi_statuszt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f758cc-e6f0-4ea4-a64c-94e1bc539b9f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Elveszitette_a_kiralyi_statuszt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 18. 20:06","title":"Elveszítette a királyi státuszt Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","shortLead":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","id":"20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aa34e3-6fe8-49a3-b99e-881b1906db79","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Lemondott a fideszes képviselő, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is. A tragikusan rövid életéről készült film nem bálványozza nagyságát.","shortLead":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is...","id":"202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cbe15a-2c5d-4789-87a1-59224e12ed47","keywords":null,"link":"/360/202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","timestamp":"2020. január. 20. 13:00","title":"A Fábián Juliról készült film úgy beszél a nagyságról, hogy nem épít bálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","shortLead":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","id":"202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf192ba-34d9-465a-9193-6b2aba8e49ba","keywords":null,"link":"/360/202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","timestamp":"2020. január. 20. 10:00","title":"Andy Vajna bizalmasa tanácsokat készül adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint jobb lenne, ha az intézményt a város üzemeltetné.","shortLead":"A párt szerint jobb lenne, ha az intézményt a város üzemeltetné.","id":"20200119_A_Fidesz_szerint_magara_hagyta_a_fertozest_kapott_betegeket_Budaors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826ce717-2f5b-49c1-acf5-b756397709f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_A_Fidesz_szerint_magara_hagyta_a_fertozest_kapott_betegeket_Budaors","timestamp":"2020. január. 19. 19:38","title":"A Fidesz szerint magára hagyta a fertőzést kapott betegeket Budaörs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]