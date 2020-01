Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","shortLead":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","id":"20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82446c29-fd99-4c7d-807c-852e410ccb7a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 28. 18:28","title":"Már nincs szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency International Magyarországtól annak fejében, hogy kiadja a 2018-as parlamenti választás kampányköltéseinek dokumentumait. Pontosabban, az állami szervezet ennyi pénzért csak vizsgálni lett volna hajlandó, hogy kiadja-e egyáltalán a dokumentumokat. Az adatvédelmi hatóság után most első fokon a bíróság is nonszensznek nevezte a MÁK követelését. ","shortLead":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency...","id":"20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274c1a40-5f35-420f-8c56-1e95806fd174","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","timestamp":"2020. január. 27. 18:08","title":"Ötmillió forintnál is többet kért volna az Államkincstár a közérdekű adatok kiadásáért – a bíróság szerint jogtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","id":"20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e72709a-6399-4b83-9a25-7c83023b9cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","timestamp":"2020. január. 28. 11:03","title":"Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette, privát helikopterével közlekedett. A technikai adatok alapján igen biztonságosnak számító géptípus nem olcsó játékszer.","shortLead":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette...","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72f17f-7cb7-4f01-b729-bd3a448655ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","timestamp":"2020. január. 27. 12:03","title":"Biztonságosnak számít a helikopter, amellyel Kobe Bryanték lezuhantak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","shortLead":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","id":"20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e7672-3817-4c9f-bf03-b08dcb4d9f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. január. 28. 12:03","title":"Már tesztelik az újfajta töltényt, amellyel a víz alatt is ugyanúgy lehet lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"Balla István - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten és Brüsszelben egyszerre mutatták be a Háttal Európának című tanulmánykötetet, amelyben a hazai és nemzetközi közvéleményt szeretné tájékoztatni az Oktatói Hálózat arról, hogy milyen súlyos károkat okozott Magyarországon a 2010 óta regnáló Orbán-rendszer az oktatás, a tudomány, a kultúra és a média területén.\r

\r

","shortLead":"Budapesten és Brüsszelben egyszerre mutatták be a Háttal Európának című tanulmánykötetet, amelyben a hazai és...","id":"20200128_oktatoi_halozat_mma_mta_ceu_human_platform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b30429-6504-436b-a33e-7bfad9119201","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_oktatoi_halozat_mma_mta_ceu_human_platform","timestamp":"2020. január. 28. 11:00","title":"Vádirat a kormány ellen: az orbáni évtized, amely a múltba lökte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","shortLead":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","id":"20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa64979-7cf8-4bfa-b3b8-18854f6e373a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","timestamp":"2020. január. 27. 17:15","title":"Karanténba zárják, megvizsgáltatják a gödi Samsung-gyárban dolgozó kínai munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]