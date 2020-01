Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","shortLead":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","id":"20200128_olajfolt_duna_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a4ae86-6151-42fb-b2de-ec0dbc84a1d1","keywords":null,"link":"/elet/20200128_olajfolt_duna_budapest","timestamp":"2020. január. 28. 18:13","title":"Hatalmas olajfoltot láttak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","shortLead":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","id":"20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159b075-ccb6-4c98-9764-23909a5927b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","timestamp":"2020. január. 29. 08:38","title":"Már az egész világon körözik a vizes vb volt gazdasági igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. A fertőzést már Németországban is kimutatták.\r

","shortLead":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak...","id":"20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0318b-ff98-4b0d-9d61-fc5753fac239","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","timestamp":"2020. január. 28. 05:29","title":"Koronavírus: tovább nőtt a halottak száma, Németországban is megjelent a kórokozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld liberalizmussal szemben.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld...","id":"20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1671e191-ec99-43ea-a5c7-a60eb5d80727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","timestamp":"2020. január. 27. 12:05","title":"Elárulta Varga Judit, milyen lehetne a keresztény-konzervatív zöldpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a Chrome vitathatatlanul a böngészőpiac vezetője, vannak gyengébb pontjai is. Az egyik ilyenen segíthet a nagy konkurens Microsoft egyik fejlesztése.","shortLead":"Míg a Chrome vitathatatlanul a böngészőpiac vezetője, vannak gyengébb pontjai is. Az egyik ilyenen segíthet a nagy...","id":"20200129_chrome_bongeszo_energiatakarekos_akkumulator_microsoft_chromium_edge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd1836c-be1c-488b-bf94-cf81d1f97eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_chrome_bongeszo_energiatakarekos_akkumulator_microsoft_chromium_edge","timestamp":"2020. január. 29. 08:33","title":"Nem várt helyről jön a megoldás, mellyel a Chrome kevésbé eszi majd a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző intézkedései is ludasak.","shortLead":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző...","id":"202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2823057d-20e7-4b79-a92c-58b034014ac8","keywords":null,"link":"/360/202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","timestamp":"2020. január. 28. 07:00","title":"Lakhatás: a kormány rásózta a problémát az önkormányzatokra, majd beszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec491fc-3865-4e8c-921e-0c398a56b2b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paolo Sorrentino vatikáni víziója kicsit sok a velencei patriarkátus illetékesének.","shortLead":"Paolo Sorrentino vatikáni víziója kicsit sok a velencei patriarkátus illetékesének.","id":"20200128_A_haloingben_vonaglo_apacak_kiboritottak_az_egyhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec491fc-3865-4e8c-921e-0c398a56b2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a89bdec-8aec-49d1-a804-b8c352af27d2","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_haloingben_vonaglo_apacak_kiboritottak_az_egyhazat","timestamp":"2020. január. 28. 11:25","title":"A hálóingben vonagló apácák kiborították az egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","shortLead":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","id":"20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceee65-f5fc-4682-a6aa-797bb697f6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","timestamp":"2020. január. 28. 20:07","title":"Átneveztek egy New York-i metrómegállót Kobe Bryant rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]