[{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt táborának csökkenését és a pártnélküliek arányának növekedését érzékelni a Závecz Research új kutatása szerint. Az ellenzék ugyanott van – közölték.","shortLead":"A kormánypárt táborának csökkenését és a pártnélküliek arányának növekedését érzékelni a Závecz Research új kutatása...","id":"20200124_zavecz_research_fidesz_partpreferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8c14d-2648-45f1-8509-443c7916da70","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_zavecz_research_fidesz_partpreferencia","timestamp":"2020. január. 24. 18:55","title":"Závecz: Félmillió támogatót veszített a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","shortLead":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","id":"20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a56de-e9dd-49ad-a0cc-27af0999a8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2020. január. 24. 12:48","title":"47 millió eurós hitelt kap a Volán az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","shortLead":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","id":"20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c62655-3743-4491-ad3a-2e0816ab8e30","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","timestamp":"2020. január. 24. 13:07","title":"Életveszélyes a fociszurkolás, infarktust is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bátyka, Liu Shaolin Sándor az utolsó körben bukott, a hetedik lett.","shortLead":"Bátyka, Liu Shaolin Sándor az utolsó körben bukott, a hetedik lett.","id":"20200125_liu_shaoang_gyorskorcsolya_eb_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55221599-eca1-4541-ab4e-7f0c3945265e","keywords":null,"link":"/sport/20200125_liu_shaoang_gyorskorcsolya_eb_debrecen","timestamp":"2020. január. 25. 15:46","title":"Liu Shaoang aranyérmet szerzett a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is érkezett.","shortLead":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is...","id":"20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fca060-e8cf-4aee-a06e-cd8ce1654171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","timestamp":"2020. január. 25. 10:40","title":"Rákkeltő kekszet kellett visszahívni a magyar boltok polcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index információi szerint a Fidesz pártigazgatója 2018 őszén értesült a Borkai Zsolt szexorgiájáról készült videóról, ő szólt az akkori győri polgármesternek. Kubatov sejtette, hogy az önkormányzati választási kampányban előkerül a felvétel, de úgy gondolta, \"ez a magánügy\" nem árt sem Borkainak, sem a Fidesznek. ","shortLead":"Az Index információi szerint a Fidesz pártigazgatója 2018 őszén értesült a Borkai Zsolt szexorgiájáról készült...","id":"20200124_Kubatov_szolt_Borkainak_hogy_van_rola_egy_szexvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4076e422-732b-40a4-9bec-87f7efe61466","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Kubatov_szolt_Borkainak_hogy_van_rola_egy_szexvideo","timestamp":"2020. január. 24. 09:34","title":"Kubatov szólt Borkainak, hogy van róla egy szexvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dalszerző adta adott el egy több száz tételből álló katalógust.","shortLead":"A dalszerző adta adott el egy több száz tételből álló katalógust.","id":"20200125_Cher_gigaslagerere_is_lecsapott_egy_zenei_beruhazasi_alapHipgnosis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a7b4c-b261-40e9-ac18-cd202d7bffdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Cher_gigaslagerere_is_lecsapott_egy_zenei_beruhazasi_alapHipgnosis","timestamp":"2020. január. 25. 14:00","title":"Cher gigaslágerére is lecsapott egy zenei beruházási alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4af1f00-dcd6-4f19-a6e0-e61f65a0b2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a Thunderstruck bébi verziója!","shortLead":"Ez itt a Thunderstruck bébi verziója!","id":"20200124_ACDC_dal_Thunderstruck_baba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4af1f00-dcd6-4f19-a6e0-e61f65a0b2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a2fd76-ec5b-4ae5-8dcc-08e33b2313bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_ACDC_dal_Thunderstruck_baba","timestamp":"2020. január. 24. 12:42","title":"Kisfia gügyögéséből vágott össze egy AC/DC-dalt a kitartó apa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]