Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","shortLead":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","id":"20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69931fa7-a7a3-4535-b78d-27d377a10e31","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:39","title":"Még bizonytalan, mennyire halálos a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","shortLead":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","id":"20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054aab8c-41ab-4737-b929-40358f83ab92","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","timestamp":"2020. február. 27. 14:35","title":"Révész: Rab gyereknek rab a tanárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647f6c04-1913-4d83-8996-377a5e912d66","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A mérsékelt jelölteket kizárta, így jelentős győzelmet aratott a teokratikus rezsim a parlamenti választáson, mégis aggódhat a rekordalacsony részvétel miatt.","shortLead":"A mérsékelt jelölteket kizárta, így jelentős győzelmet aratott a teokratikus rezsim a parlamenti választáson, mégis...","id":"20200227_A_reszvetel_a_fontos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647f6c04-1913-4d83-8996-377a5e912d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8753126-af02-4a51-b650-f854ab58f9c7","keywords":null,"link":"/360/20200227_A_reszvetel_a_fontos","timestamp":"2020. február. 27. 15:00","title":"Keménykedhet Trump, de ez is kevés lehet az iráni keményvonalasok túléléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok örülhetnek, akiknek van kerületi parkolási igazolványuk.","shortLead":"Azok örülhetnek, akiknek van kerületi parkolási igazolványuk.","id":"20200226_ingyenes_parkolas_jozsefvaros_polgarmester_piko_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9518698c-6fd5-44c4-a5ec-dfdfd29a68c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_ingyenes_parkolas_jozsefvaros_polgarmester_piko_andras","timestamp":"2020. február. 26. 18:33","title":"Egy évig ingyenes lesz a parkolás Józsefvárosban négy helyen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak otthon ilyen esetben. Ebben kérik a cégek együttműködését. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, az éjjel hét újabb minta érkezett be, egyelőre nincs pozitív minta. Kövesse velünk a Kormányinfót. ","shortLead":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak...","id":"20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5071ad-7947-434e-b6d0-511c4203e367","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. február. 27. 10:54","title":"Gulyás Gergely: Hét mintát vizsgálnak koronavírusra, egyelőre nincs pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről számol be. ","shortLead":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről...","id":"20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d36752-d27a-4fc1-a54a-6996ee704ace","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 26. 11:48","title":"Bedrogozták, megerőszakolták, fogva tartották – állítja Duffy Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200227_idojaras_meteorologia_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00a62b6-9a96-4970-bf8a-f818d79e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_idojaras_meteorologia_","timestamp":"2020. február. 27. 05:29","title":"Hóeséstől zivatarig mindent hozhat ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282c30ff-313c-4f17-b4cc-cb00abbb5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németek kétféle méretben tesztelték a különböző személyautó-gumiabroncsokat.","shortLead":"A németek kétféle méretben tesztelték a különböző személyautó-gumiabroncsokat.","id":"20200227_itt_a_2020as_nagy_nyarigumiteszt_adac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282c30ff-313c-4f17-b4cc-cb00abbb5aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcec458-35c0-4c25-bd8e-50fa5c6d193a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_itt_a_2020as_nagy_nyarigumiteszt_adac","timestamp":"2020. február. 27. 06:41","title":"Itt a 2020-as nagy nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]