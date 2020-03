Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten minden idők legnagyobb nyereményét nyerhette volna meg valaki az 1 és 90 közötti pozitív egész számok közül ötnek az eltalálásával. Mutatjuk, melyik ötről van szó.","shortLead":"Ezen a héten minden idők legnagyobb nyereményét nyerhette volna meg valaki az 1 és 90 közötti pozitív egész számok...","id":"20200229_Ime_a_tob_mint_otmilliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ae1948-3189-4b28-b378-e6c9f9414afd","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Ime_a_tob_mint_otmilliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2020. február. 29. 19:32","title":"Íme, a több mint ötmilliárdot érő lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik a mikroszkopikus méretű algafaj.","shortLead":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik...","id":"20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52be42f4-4bbc-41c1-a4cb-6aec6892f183","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","timestamp":"2020. március. 01. 16:23","title":"Vérvörösre színezte az antarktiszi jeget egy alga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), így szeptember 20-án a magyar fővárosba látogathat. ","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra...","id":"20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fe7cd1-e11e-4f17-8de8-03d9847174cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Úgy tűnik, Budapestre látogat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9145618-282e-4301-95b0-d4cf7afdc8ac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szombati második elődöntőből a Turbo az Iránytű című dallal, Ember Márk a Továbbal, a Nene a Későre jár című számmal, valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója a Valamiérttel jutott be a március 7-i fináléba.","shortLead":"A szombati második elődöntőből a Turbo az Iránytű című dallal, Ember Márk a Továbbal, a Nene a Későre jár című számmal...","id":"20200229_Megvannak_A_Dal_idei_dontosei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9145618-282e-4301-95b0-d4cf7afdc8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b32eac-4b37-4f94-860a-fcc96b33087c","keywords":null,"link":"/kultura/20200229_Megvannak_A_Dal_idei_dontosei","timestamp":"2020. február. 29. 22:23","title":"Megvannak A Dal idei döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","shortLead":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","id":"20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b890a77b-c78a-44eb-87e6-b1c2daae4627","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","timestamp":"2020. március. 01. 15:07","title":"Stégen rekedt horgászt mentettek a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés során Kadarkai Endrének elárulta, szerette a férfit, de félt is tőle, mert nevelésében a szép szó és az atyai szigor egyaránt helyet kapott.



","shortLead":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés...","id":"20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e12659-3832-429a-aa22-90bf3e9dbd31","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","timestamp":"2020. március. 02. 09:34","title":"„Bandi, Bandi, pofon lesz a vége!” – Stohl András az apja nevelési elveiről mesélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc3911f-c5d2-4073-b8b2-d7a751707304","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovákiai választásokat elbukták a magyar pártok.","shortLead":"A szlovákiai választásokat elbukták a magyar pártok.","id":"20200301_Bugar_Bela_lemond_a_Hid_elnoki_posztjarol_nem_lesz_magyar_part_a_szlovak_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc3911f-c5d2-4073-b8b2-d7a751707304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750eb03-13da-4abe-9126-37cf86340236","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Bugar_Bela_lemond_a_Hid_elnoki_posztjarol_nem_lesz_magyar_part_a_szlovak_parlamentben","timestamp":"2020. március. 01. 08:40","title":"Bugár Béla lemond a Híd elnöki posztjáról, nem lesz magyar párt a szlovák parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz akkora mázlista, hogy kihúzzák a számait. Ez az összeg komplett települések ingatlankínálatára is elég lenne. ","shortLead":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz...","id":"20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dec651-07e1-48b8-9d87-eebeef45cf52","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","timestamp":"2020. február. 29. 12:06","title":"Ha most lenne lottóötöse, akkor egyes városok összes eladó ingatlanát fel tudná vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]