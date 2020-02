Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kórházba került az EU-csúcsról a szlovák kormányfő
Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel. Koronavírus: már 229 fertőzött van Olaszországban
Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja, mert nem tartotta be az orvosi protokollt és emiatt két fertőzési góc kialakulását tette lehetővé az országban. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja...","id":"20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960876b-74bf-4cc6-81e3-3de886f7a02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 05:15","title":"Koronavírus: már 229 fertőzött van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható. 5 éven belül a feje tetejére állhat az egészségügy
Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható. A Roland Berger szerint a 2025-ig tartó időszakban gyökeres változások lesznek az egészségügyi piacon.

Felütötte fejét a hőstressz, pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony
Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős hatóság szakemberei, miután a zátony több régiójában is a hőstressz jeleit észlelték a virágállatokon.

Eszeveszett tempóban leltároznak a Természettudományi Múzeumban
A vezetőség heti háromszor négy órányi leltározásra utasította az állat-és növénytár kurátorait.

Kiírták a pályázatot az 5-ös metró tervezésére
A következő uniós költségvetés forrásaiból valósítanák meg a fővárosi kötöttpályás közlekedés átalakítását.

Már öt áldozata van Olaszországban a koronavírusnak
Egy 88 éves férfi halt meg Lodiban.

Lezártak több olasz várost a koronavírus miatt
Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a rendkívüli rendelet pontjait ismertetve sajtótájékoztatón szombat éjszaka.