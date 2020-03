Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 11 perc alatt elkapták a rendőrök.","shortLead":"A férfit 11 perc alatt elkapták a rendőrök.","id":"20200228_Kirabolt_egy_keses_rablo_egy_ekszerboltot_Nagykanizsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d608000-cdb8-4227-b335-e444ec6ee477","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Kirabolt_egy_keses_rablo_egy_ekszerboltot_Nagykanizsan","timestamp":"2020. február. 28. 13:59","title":"Késes rabló látogatott meg egy ékszerboltot Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22548fcf-2781-43ee-84e5-8554df6c8695","c_author":"HVG/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol az elmúlt napokban súlyosbodott a válság, miután több tucat török katona esett el a katonai műveletekben.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol...","id":"20200229_Orosztorok_megallapodas_Sziriarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22548fcf-2781-43ee-84e5-8554df6c8695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7e1295-ad53-43b0-a5eb-77b33d443669","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Orosztorok_megallapodas_Sziriarol","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Orosz-török megállapodás Szíriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás pedig stroke-ot, szívinfarktust, az artériák és a szívizmok megmerevedését okozhatja, a szív- és érrendszeri betegségek fő előidézője.","shortLead":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás...","id":"20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398305ac-e947-4082-880e-f77189a339bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","timestamp":"2020. február. 29. 12:03","title":"Új felfedezés: magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","shortLead":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","id":"20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1b4c0-b75a-4afb-b440-b73696b3f33a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","timestamp":"2020. március. 01. 11:40","title":"A világ leggazdagabbjai 444 milliárd dollárral lettek szegényebbek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van a ráfutásos balesetek megelőzésében. A motorosoknál ez nem ennyire egyszerű, ezért több tervező a bukósisakba épített féklámpával próbálkozik. ","shortLead":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van...","id":"202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221560dd-d8dc-43c3-bdd8-ca38322231e5","keywords":null,"link":"/360/202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","timestamp":"2020. március. 01. 09:00","title":"Ha minden motoros ilyen bukósisakot viselne, sok baleset lenne elkerülhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d625d-b7ce-4e07-af06-afd9a9c006cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bejelentette, ezentúl nem áll módjában megállítani a Szíriából Európába tartó menekülteket. Nem kizárt, hogy a török nyilatkozat hátterében az áll, hogy Ankara a korábbinál nagyobb segítséget vár NATO-partnereitől. Az újabb incidens a török-orosz viszonyt is mérgezi.","shortLead":"Ankara bejelentette, ezentúl nem áll módjában megállítani a Szíriából Európába tartó menekülteket. Nem kizárt...","id":"20200228_torokorszag_idlib_sziria_menekultek_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47d625d-b7ce-4e07-af06-afd9a9c006cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9486f8dd-613a-4821-a008-17c8e275ad13","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_torokorszag_idlib_sziria_menekultek_erdogan","timestamp":"2020. február. 28. 18:00","title":"Erdogan már nem tartja vissza a menekülteket, újra áradat indulhat Európa felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvatosságot kérnek az úrvacsoraosztáskor is.","shortLead":"Óvatosságot kérnek az úrvacsoraosztáskor is.","id":"20200301_A_testi_kontaktus_keruleset_keri_az_istentiszteleteken_az_evangelikus_egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea9b49e-d6b7-41aa-8868-8b601e4ff718","keywords":null,"link":"/elet/20200301_A_testi_kontaktus_keruleset_keri_az_istentiszteleteken_az_evangelikus_egyhaz","timestamp":"2020. március. 01. 10:07","title":"A testi kontaktus kerülését kéri az istentiszteleteken az evangélikus egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány. Az eredmény szerint hamarabb, mint eddig tudtuk.","shortLead":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány...","id":"20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01e489-ee9f-42f7-974d-a9d8bbdc0d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","timestamp":"2020. február. 28. 20:03","title":"Hamarabb robbanhatott ki a koronavírus-járvány, mint amiről eddig beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]