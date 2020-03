Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem vasárnap 18 órakor.","shortLead":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem...","id":"20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10521195-1bf8-41f7-be41-11a8bb31eccd","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","timestamp":"2020. március. 08. 18:38","title":"Ismét nagyon megugrott az olaszországi koronavírus-fertőzések és halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","shortLead":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59460cc-734a-4004-9e35-ef96cef91535","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","timestamp":"2020. március. 08. 11:44","title":"Bulgáriában is felütötte a fejét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges szempont volt a megjelenés is.","shortLead":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges...","id":"20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab50a-1aa1-4b73-88c5-e9143fe71d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 11:23","title":"Még nem mutatták be, de már az utcákat járja a végleges Volkswagen Arteon kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők a központi állami ünnepség lefújása után döntöttek így.","shortLead":"A szervezők a központi állami ünnepség lefújása után döntöttek így.","id":"20200308_nemzeti_alaptanterv_nat_tuntetes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d54bbb-3cff-4d8f-a9cc-c87e812f40d2","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_nemzeti_alaptanterv_nat_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 08. 13:20","title":"Később tartják meg a NAT elleni tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, ahol az is elhangzott, hogy akik megsértik a közegészségügyi szabályokat, vagy garázdaságot követnek el, azokat az idegenrendészeti főigazgatóság kiutasíthatja az országból.","shortLead":"A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján...","id":"20200309_Koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df49cc58-129b-49b4-9dfc-efa5a0e32453","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 09. 14:13","title":"Koronavírus: rendőri jelenlét kell a Szent László Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megelőzés érdekében a látogatással kapcsolatban is új intézkedéseket hoztak.","shortLead":"A megelőzés érdekében a látogatással kapcsolatban is új intézkedéseket hoztak.","id":"20200309_eltav_borton_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de66f0c4-5fe7-4af8-a015-0941d76e6988","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_eltav_borton_koronavirus","timestamp":"2020. március. 09. 20:08","title":"Felfüggesztették az eltávozást a magyar börtönökből a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák Hegyi Mentőszolgálat (HZS) gyors segítségének köszönhetően nem történt tragédia. ","shortLead":"A szlovák Hegyi Mentőszolgálat (HZS) gyors segítségének köszönhetően nem történt tragédia. ","id":"20200309_Magyar_turistakat_mentettek_a_Tatraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aabdde-e118-4db3-88f4-6e5d2c696edb","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Magyar_turistakat_mentettek_a_Tatraban","timestamp":"2020. március. 09. 14:40","title":"Magyar turistákat mentettek a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e6f75a-b38b-4445-98ea-00f780274ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, miután összeomlott egy karanténhotel","shortLead":"Többen meghaltak, miután összeomlott egy karanténhotel","id":"20200308_Raomlott_a_szallas_a_karantenba_zartakra_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e6f75a-b38b-4445-98ea-00f780274ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77789379-7a95-44fc-9b1c-593cb7e8cc3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Raomlott_a_szallas_a_karantenba_zartakra_Kinaban","timestamp":"2020. március. 08. 08:44","title":"Ráomlott a szállás a karanténba zártakra Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]