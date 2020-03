Nem a hatósági karantén szabályait akarják megkerülni a fuvarozók, annak teljesen alávetnék magukat, de a kéthetes időintervallum alól mentesítést kérnének – mondta el a hvg.hu-nak a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kommunikációs menedzsere. Ez Árvay Tivadar szerint azt jelentené, hogy az Olaszországból érkező, vagy a koronavírus miatt súlyos helyzetben levő országot érintő kamionsofőröket csak addig tartanák a hatósági karanténban, amíg nem kell újabb útra elindulniuk. Árvay Tivadar szerint a karantén ideje alatt és az úton is teljes mértékben betartanák a járványügyi előírásokat, így például a vezető fülkét sem hagynák el, tehát teljes izolációban maradnának, csak a hazaérkezésük utáni hatósági karantént igazítanák a munkarendhez, de gyakorlatilag a lezárt lakásból a kamion fülkéjébe szállnának vissza.

Az MKFE képviselője azt is elmondta, hogy ezt már jelezték az operatív törzsnek, és várják a választ a megoldással, hogy elhárítsák a szerintük az ellátási láncot veszélyeztető helyzetet. Árvay úgy tudja, hogy az Európai Bizottság is fontolgatja, hogy a kontinensre érvényes, egységes szabályozást próbáljanak kialakítani úgy, hogy az európai országokban napról napra változó, és egymástól eltérő szabályozás ne okozzon fennakadásokat az ellátásban.

Nem csak a MKFE, de a Magánvállalkozók Nemzeti Ipartestülete is jelezte már a kormány felé, hogy a fuvarozókra vonatkozó protokollt ki kellene dolgozni. Ez utóbbi szervezet még a veszélyhelyzet szerdai kihirdetése előtt fordult a kormányhoz, most pedig már égetőnek tartják a külön szabályozás megalkotását.

„Már túl vagyunk az aggodalmon, most már nagy bajban vagyunk” – mondta Dittel Gábor, a Magánvállalkozó Fuvarozók Nemzeti Ipartestületének főtitkára, utalva a hatósági karantén bevezetésére. A MKFE 2700, az ipartestület 4000 fuvarozót tömörít, mindkét szervezet úgy véli, hogy az új rendelkezések miatt nem csak a vállalkozások mennének csődbe a sofőrök kéthetes „kényszerpihenője” miatt, hanem a nemzetközi szállítás is lefagyhat. Az állati takarmány, élelmiszer és egyéb iparcikkek, alapanyagok szállítása állhat le, mivel a kéthetes kényszerszünettel rengeteg kamionsofőr esik ki a szállításból, Dittel szerint a szervezetükhöz tartozó kis- és középvállalkozások még csődbe is mehetnek, mivel a legtöbbjüknek nincsenek hónapokra is elegendő tartalékaik. Sokan családjaik nyomására már így sem vállaltak utakat Olaszországba, vagy azon keresztül.

Kivétel ez alól Árpád, aki éppen csütörtökön hagyta el Brennernél Olaszországot, a munkát pár napja osztották rá. „Azonnal jött is az sms a főnökömtől, hogy nagyon szépen köszöni” – utalt Árpád arra, hogy több kollégája nem vállalja az olasz utakat. Az osztrák tulajdonú magyar leányvállalatnál dolgozó kamionsofőr Lombardiába szállított gépeket, és ahogy elmondta, gyakorlatilag senkivel nem érintkezett.

A férfi azt is elmesélte, hogy a magáncégek saját maguk védelmében próbálnak adminisztratív biztonsági intézkedéseket tenni, minden fuvarnál kitöltenek egy nyilatkozatot, amelyen, a személyes adataikon, elérhetőségen túl, a kiindulási és célországok, illetve a tranzit országok is szerepelnek, ezt kérik tőlük többnyire az útközben ellenőrző hatóságok. „Az autópályákon szinte csak kamionokkal találkoztam, a célállomáson, a cég kapuján sem léphettem be, mindent maszkkal, kesztyűben intéztünk, üvegablakon keresztül” – meséli a részleteket olasz útjáról a férfi, aki egyébként két hét múlva jönne haza Magyarországra a családjához.

A normál munkarendje szerint háromhetente tölt három napot otthon, majd újra kamionra ül. Most éppen úgy számol, ha nem vállal több olasz melót, akkor két hét múlva már nem feltétlenül kell alávetnie a karanténnak, mert ez idő alatt letelik az úgynevezett lappangási idő. Az persze kiszámíthatatlan, hogy az elkövetkező két hétben mely országban milyen újabb rendelkezések lépnek életbe, így Árpád számításai csak most érvényesek, két hét múlva már minden borulhat. Ezért is szeretnék a fuvarozószervezetek elérni, hogy a súlyos európai helyzetben olyan intézkedések szülessenek, amelyek a szállításokat nem akadályozzák, miközben a közegészségügyi szabályoknak is alávetik magukat a fuvarozók.

„Folyamatos a kapcsolatunk az operatív törzzsel, várjuk a jelzéseinkre a választ, ígéretet kaptunk, hogy rövidesen lesz döntés ebben az ügyben” – jegyezte meg Árvay Tivadar, a MKFE kommunikációs menedzsere, aki szerint azért is sürgős a döntés ebben az ügyben, mert a szlovén útvonal lezárásával kerülőket kell tenniük Ausztria felé, ami pluszköltségekkel is jár. A MKFE kommunikációs menedzsere szerint az optimális megoldást egy egységes uniós szabályozás jelentene, információi szerint erre is van esély. A fuvarozók elképzelései szerint a mostanra kialakult súlyos helyzetben rugalmassá kellene tenni például a tengelysúly mérését, ezzel is azt segítve, hogy a sofőrök biztonságban legyenek, illetve el kellene gondolkozni az útdíjak felfüggesztésén is, mert például Ausztriában csak úgy válható sztrádajegy, hogy a kamionosok kiszállnak a fülkéből, ami a fertőzés szempontjából kockázatos. Árvay szerint az, hogy jelenleg az országok egymástól teljesen különböző rendelkezéseket hoznak az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően, az a nemzetközi fuvarozást is akadozottá teszi, holott azt lehetne úgy szabályozni, hogy a sofőröket izolálni lehessen, de az európai országok ellátása is zökkenőmentes maradna.