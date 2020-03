Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett fújnia, de most megint működik.","shortLead":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett...","id":"20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97447252-e45c-4444-af88-564cf916fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","timestamp":"2020. március. 18. 11:03","title":"Visszatért a híres oldal, ahol ingyen és letöltés nélkül lehet filmeket nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye felső határát. ","shortLead":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye...","id":"20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f95fd5d-b396-4995-ae47-321ab1284490","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","timestamp":"2020. március. 19. 11:09","title":"Tragikus kép Bergamóból: koporsókat szállító katonai konvoj hagyta el a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","shortLead":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","id":"20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc4bb9f-6562-4d67-811b-efce39c4c741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:18","title":"Jogosítványt se most akarjunk szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Sándorfi Balázs, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban maximalizálják. Mit jelent mindez? Örülhetünk az alacsony hitelkamatnak? Ennél egy kicsit árnyaltabb a kép.","shortLead":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban...","id":"20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4eb147-4d82-43f9-a74f-0eab6b32708f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","timestamp":"2020. március. 18. 18:25","title":"Mit jelent a most bejelentett kamatplafon? Nem mindenki fogja megkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni a versenyt a mikroszálak okozta környezetszennyezéssel – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni...","id":"20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20436db3-6639-4a01-a25f-c0daf1b7d0a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 18. 13:03","title":"A ruhák viselésével több mikroszál kerül a környezetbe, mint a mosásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","shortLead":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","id":"20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c7fda-6ad6-4c13-97d3-3894a96043da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:12","title":"Már 349 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet miatt a munkáltatóknak már nem kell 96 órával előbb szólniuk, ha módosítják a dolgozó munkaidejét. A munka törvénykönyve bármely pontjától el lehet térni. Elvileg csak közös megegyezéssel, de válságban a dolgozók nagyon kiszolgáltatottak.","shortLead":"A veszélyhelyzet miatt a munkáltatóknak már nem kell 96 órával előbb szólniuk, ha módosítják a dolgozó munkaidejét...","id":"20200319_munka_torvenykonyve_koronavirus_munkavallaloi_jogok_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d160e552-c084-4933-9ce1-e0d3eaf6c72c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_munka_torvenykonyve_koronavirus_munkavallaloi_jogok_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 19. 13:00","title":"A kormány gyakorlatilag kukázta a munkavállalók jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Covid-19-járványt okozó új koronavírus természetes evolúció eredménye egy friss tanulmány szerint, amelynek szerzői nem találtak bizonyítékot arra, hogy laboratóriumban hozták volna létre a kórokozót.","shortLead":"A Covid-19-járványt okozó új koronavírus természetes evolúció eredménye egy friss tanulmány szerint, amelynek szerzői...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_kutatas_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa97c-a440-4e24-899a-95edd513bd18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_koronavirus_jarvany_kutatas_covid_19","timestamp":"2020. március. 19. 17:36","title":"Evolúció, nem pedig az ember alkotta meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]